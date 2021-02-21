أتالانتا يحذر ريال مدريد برباعية ضد نابولي

المستقلة/- تغلب أتالانتا على ضيفه نابولي (4-2)، في الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي.

وسجل لأصحاب الأرض كل من دوفان زاباتا (ق52)، والألماني روبن جوسينس (ق64)، ولويس مورييل (ق71)، وكريستيان روميرو (ق79).

بينما أحرز هدفي الضيوف كل من بيوتر زيلينسكي (ق58)، وجوسينس، لاعب أتالانتا، في مرماه (ق75).

وبهذا الفوز، رفع أتالانتا رصيده من النقاط إلى 43، في المركز الثالث، فيما تجمد نابولي عند 40 نقطة، في المركز السابع.

وجاء انتصار أتالانتا العريض، قبل مواجهة ضيفه ريال مدريد، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء المقبل.