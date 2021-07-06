أبو مازن : لا يوجد وزير مستقل ووزارة الكهرباء تعود للتيار الصدري

المستقلة /-سرى جياد/حديث الكهرباء الساخن ، الذي اشتعل فتيله من قرابة الاسبوعين بعد إطفاء شبه تام للمنظومة الكهربائية في جنوب العراق،واندلاع مظاهرات تندد بواقع الكهرباء السئ مع ارتفاع درجات الحرارة،اصبح حديث راي عام من قبل الجميع.

وأغلب الساسة العراقيون ينسبون ملف الكهرباء إلى قضايا سياسية مقصودة ناهيك عن مشاركة الخبراء والمختصين آراءهم  ،والجميع ذاهب نحو السبب الأكبر الذي هو ملفات الفساد.

في متابعة للقاءه التلفزيوني النائب احمد الجبوري”ابو مازن” ينسب وزارة الكهرباء إلى التيار الصدري ،قائلا أن السبب لايعود للوزراء الذين تعاقبوا على الوزراة بل وجود أسباب سياسية وأخرى مصلحية وتسقيطية للحكومة .

واضاف أنه لا يوجد وزير مستقل ، فيما اكد ان وزارتي الصحة والكهرباء تعودان للتيار الصدري .

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