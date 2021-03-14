”أبل“ ستعيد مستشعر بصمات الأصابع Touch ID لطرازات الآيفون القادمة

المستقلة /-تعمل ”أبل“ على إعادة مستشعر بصمات الأصابع Touch ID، لطرازات الآيفون القادمة هذا الخريف، من قبيل iPhone 12s أو ( iPhone 13)، وسيتم دمجه في الشاشة، وفقا لما يقوله محللو Barclays Research.

ينقل موقع ”Macrumors“ التقني عن المنصة البحثية المعروفة بقوة تحليلاتها، أن الجيل القادم من أجهزة iPhone سيحتوي مستشعري Touch ID وFace ID بالشاشة في نفس الوقت، كما سيكون النوتش أصغر، ومستشعر LiDAR سيبقى حصريا لإصدارات ”Pro“ من الهاتف الذكي.

وبالنسبة لـ Touch ID، كان المحلل التقني المعروف تحت اسم Ming-Chi Kuo قد صرح بالفعل في عام 2019، أن ”أبل“ لديها خطط لإعادته هذا العام 2021. وخلافا لما تم ذكره، لن تتضمن استراتيجية أبل وضع Touch ID بزر التشغيل / الإيقاف كما فعلت في الآيباد 2020، لكن سيتم تضمينه في الشاشة.

وبحسب التقرير، يستند المحللون إلى هذا الاستنتاج، من بين أمور أخرى، على محادثات مع أشخاص في صناعة الهواتف الذكية، وسيكون المستشعر مخفيا تحت شاشة الهاتف.

وكانت شركة ”أبل“ قد استخدمت لأول مرة مستشعر Touch ID في iPhone 5s، لكنها تحولت عنه إلى تقنية Face ID.

تجدر الإشارة إلى أن أبل كانت قد وفرت مع iOS 14.5، خيار فتح هاتف الآيفون باستخدام Apple Watch عند ارتداء قناع الوجه.

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