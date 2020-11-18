“أبرزهم إليسا ونانسي عجرم”.. نجوم لبنان يهنئون المغرب بعيد الاستقلال

المستقلة/ منى شعلان/ حرص عدد من نجوم الفن، على تهنئة دولة المغرب وشعبها بمناسبة عيد الاستقلال، الذي يوافق اليوم 18 من نوفمبر، حيث أعلنت المغرب فى مثل هذا اليوم منذ 64 عامًا استقلالها وتخلصه من الاستعمارين الفرنسي والإسباني.

وكتبت الفنانة اللبنانية إليسا، في تغريدة عبر حسابها بموقع ”تويتر”: “كل سنة والمغرب بألف خير.. تحية حب لكل الشعب المغربي الي اشتقتلو وإلنا زمان ما اجتمعنا بسبب الظروف.. بس إن شاء الله الأزمة بتزول ومنرجع نجتمع ونحتفل سوا.. كل عام وإنتو بخير”.

كما كتبت الفنانة هيفاء وهبي في تغريدة عبر حسابها بـ”تويتر”: “بمناسبة العيد الوطني المغربي الـ65.. كل عام ومملكة المغرب وشعبها بألف خير”.

وغردت نانسي عجرم من خلال حسابه الشخصي بموقع تويتر: “عيد إستقلال مجيد، كل سنة والمملكة المغربية والجمهور المغربي بألف خير.. اشتقتلكن كتير وبتمنالكن دوام الأمن والسلام والإزدهار، انشالله منتلاقى قريبًا.. بحبكن بزاف”.

وكتبت مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تدوينة قالت فيها: “هذا الحب كله للشعب المغربي مش صدفة.. شعب مُحب للحياة وللشعوب الأخرى بقّدر الضيف.. بيستقبلنا أجمل استقبال ومنفتح على كل الثقافات.. تحية من قلبي للمغرب الحبيب”.

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