آل ثاني: الدوحة ترحب بكل مشجعي مباريات كأس العالم ومونديال 2022 نسخة فريدة

المستقلة/-علي السامرائي/.. اكد عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم الدكتور المحامي ثاني بن علي بن سعود آل ثاني ، ان مونديال قطر 2022، سيكون نسخة استثنائية وفريدة من نوعها في كل بطولات كأس العالم ، مشددا على الترحيب بكل الجماهير على اختلاف خلفياتها الثقافية والفكرية ، من دون التخلي عن الانتماء العربي الأصيل والعقيدة الإسلامية السمحاء .

وشدد ال ثاني في تصريح خاص على أن مونديال قطر هو مونديال كل العرب وأن مسؤولي الدول العربية جميعها ، يتحدثون على ان فوز قطر بشرف تنظيم البطولة العالمية ومنذ قبل 12 عاماً هي فوز للعرب .

وبين أن الدوحة أصبحت بجدارة عاصمة الرياضة ليس في المنطقة فقط ، بل على مستوى العالم ، مشيراً بأن الدوحة مثلت الحل السحري لدى الاتحاد الآسيوي لاستضافة بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد اعتذار الصين عن تنظيمها .

ولفت ال ثاني إلى ان الملاعب الثمانية التي شيدتها دولة قطر لمونديال 2022 ، تعد أيقونات لم يشهد لها العالم مثيلا ، منوها الى ان النهضة التي تشهدها قطر في المجال الرياضي واكبتها تشريعات رياضية وهيئات قائمة على إدارة الشأن الرياضي ، تتولى معالجة موضوعات خاصة تطرح في إطار القانون الرياضي ، كعقود الاحتراف الرياضي والرعاية الرياضية وعقود نقل وبث الفعاليات الرياضية والتأمين وشغب الملاعب والإدارة الرياضية وغيرها .

واوضح بإن عقيدة ومبدأ قطر منذ عقود التعلق بتحالف الحضارات وحوار الأديان وتضامن الثقافات ، وأنها بنفس هذه العقيدة الحضارية قدمت ترشحها لتنظيم كأس العالم وفاز ملفها عن جدارة.

واضاف منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة ، لم يتعرض لها أي بلد مضيف ورغم ذلك فالشعب القطري سيرحب كعادته بكل الجماهير على اختلاف خلفياتها الثقافية والفكرية ، من دون أن نتخلى عن انتمائنا القطري العربي الأصيل وعقيدتنا الإسلامية السمحاء .