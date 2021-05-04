آخر مستجدات الحالة الصحية لـ “سمير غانم ودلال عبدالعزيز”

المستقلة/-منى شعلان/ كشفت مصادر طبية عن آخر مستجدات الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم، وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، بعد وضعهما على جهاز التنفس الصناعي بسبب ضيق في التنفس بعد تدهور حالتهما الصحية إثر إصابتهما بفيروس كورونا.

وأكدت المصادر، أن الحالة الصحية للفنان المصري وزوجته استقرت إلى حد كبير، ولكنهما لازالا على جهاز التنفسي الصناعي حتى الاطمئنان عليهما خاصة الفنانة التي كانت حالتها أصعب من زوجها رغم فارق السن بينهما إلا أن الفيروس اللعين قد تمكن من الرئة بشكل كبير لدى دلال عبدالعزيز ومع نقلها للعناية المركزة بدأت الحالة الصحية لها في الاستقرار منذ مساء أمس.

وفي السياق ذاته وقبل أيام قال الإعلامي عمرو أديب: إن هناك تحسنًا في الحالة الصحية للشقتقين دنيا وإيمي سمير غانم بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وأكد “أديب” خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز بعد إصابتهما بكورونا ونقلهما إلى المستشفى مقلقة، معقبًا: “هناك قلق شديد على صحة سمير غانم ودلال عبد العزيز.

أضاف، أن الفنانة دلال عبد العزيز تم نقلها إلى العناية المركزة منذ 11 يوم وبعدها بأيام تم نقل زوجها الفنان سمير غانم هو الآخر إلى المستشفى؛ ما يعني أن حالته لم تعد تصلح أن يظل في المنزل.

أشار عمرو أديب إلى أن الحالة الصحية للفنان سمير غانم مستقرة، لكن هناك قلقا شديدا على الحالة الصحية لزوجته الفنانة دلال عبد العزيز.

تابع: “إن شاء الله ربنا يشفي سمير غانم ودلال عبد العزيز ويرجعهما لبيتهما، ووباء كورونا أصبح مزعجًا، خاصة لما بيودي الناس المستشفى”.

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