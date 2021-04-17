“آخرهم مها أحمد”.. هجوم حاد على ميريام فارس بسبب إعلان مصري

المستقلة/- منى شعلان/ تعرضت الفنانة اللبنانية ميريام فارس لهجوم حاد من قبل بعض الفنانين المصريين بعد مشاركتها في إعلان مصري، وذلك بسبب تصريحات أطلقتها الفنانة اللبنانية منذ عامين، واعتبرها البعض مسيئة لمصر، و تسببت حينها في شن حملة واسعة ضدها بمنع دخولها إلى مصر.

وكتبت ميريام فارس، فى تغريدة لها عبر حسابها على تويتر ، تعليقاً على نجاح الإعلان : ” أنا فرحانة كتير بالنجاح يلي حققته الأغنية والإعلان.. فرحانة كتير إني أكون Trending في مصر بعد أقل من ٢٤ ساعة من طرح الإعلان. وحشاني يا مصر”.

وردت الفنانة منة فضالي، وكتبت: “الله مش مصر كانت كوخه وانتي كتير وغالية على مصر؟ دلوقتي وحشاني يا مصر، يا لهوي أصل فلوس مصر حلوة مش كده، العيب مش عليكي.. بس مصر بقى مش فرحانة بيكي #مصر خط أحمر “.

كما انتقد الفنان أحمد الشامي، ظهور الفنانة اللبنانية ميريام فارس في أحد الإعلانات مع الفنان آسر ياسين، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: “هي مش ميريام فارس قالت إن هي بقى سعرها تقيل على مصر، هو إيه اللي جابها تاني”.

من جانبها، كتبت الفنانة عبير صبري أيضًا: “العيب مش عليها العيب على مصر اللي بيغلطوا فيها والمصريين يرجعوا يجيبوها، مع أنها مش إضافة”.

وقالت الفنانة مها أحمد عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستغرام:” للأسف في الوقت اللى مصر قدرت تدفع تمنك رغم أنك بتقولي تمني غالي على مصر ظهرتى في الإعلان المصرى مطفية مفيش أي كاريزما بصراحة أجمد حاجة في الإعلان النجم المصري آسر ياسين، إحنا الفراعنة ولا إيه”.

يشار إلى أن ميريام فارس كانت صرحت على هامش مهرجان موازين للإيقاعات الدولية في المغرب عام 2019: “أصبحت ثقيلة على المصريين علشان أجري مرتفع عليهم”، الأمر الذي واجه سيلا من الهجوم على تلك التصريحات، ودعا عدد كبير من رواد السوشيال ميديا إلى مقاطعة أعمالها ومنع دخولها إلى مصر.