UNDP تقيم ورشة لدعم سكان هور الحويزة

المستقلة/- .علي قاسم الكعبي/. نظم برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP) ) بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي وبمشاركة محافظة ميسان ووزارة الصحة والبيئة ، وورشة عمل لمراجعة المنجزات لعام ٢٠٢١ والتباحث حول مواقع أنشطة مشروع دعم سكان هور الحويزة في التصدي للتغيرات المناخية.

وقال مكتب محافظ ميسان علي دواي  أن الورشة التي ساهم المكتب بعقدها تضمنت مراجعة لما تم إنجازه من أنشطة المشروع لعام ٢٠٢١ ومناقشة مواقع انشطة المشروع للمصادقة عليها بالشكل النهائي،لافتا الى  مناقشة الإعمال المتبقية لهذا العام وبيان الرأي بالانشطة المخطط لها للسنة المقبلة.

وأشار الى تقديم عرض عن أبرز المنجزات المتحققة لهذا العام والفعاليات المتبقية وعرض نتائج تقييم الفقر للقرى الهشة للتغييرات المناخية ومناقشة إختيار مواقع محطات مياه الشرب وعروض أخرى تم أقرارها تخص المشروع في مجال الخدمات والسياحة

واوضح ان المشروع يتخذ  نهجاً مترابطاً لمعالجة تغير المناخ والفقر وانعدام الأمن المائي وضغوط النزوح البشري من خلال التركيز على عنصرين تكمليين هما : نشر أنظمة مبتكرة لامداد مياه الشرب النظيفة ومعالجة مياه الصرف الصحي، ودعم تنويع سبل العيش من خلال أنشطة السياحة البيئية .

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