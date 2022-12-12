PayPal تتخذ خطوات لغرض تداول العملات المشفرة على موقعها

المستقلة/- اتخذت PayPal خطوتها الأولى مع عروض التشفير في الاتحاد الأوروبي (EU)، حيث اختارت لوكسمبورغ كنقطة دخول لها في الأيام المقبلة، وسيتم تمكين عملاء PayPal في المدينة من شراء الأصول الرقمية وبيعها وتخزينها في حسابات PayPal الخاصة بهم، سيتمكن المستخدمون أيضاً من أداء هذه المهام عبر تطبيق الهاتف، وكذلك عبر المتصفح في السوق الجديد،

وتم اختيار البيتكوين وإيثر و Litecoin و Bitcoin Cash كأول أربعة أصول تشفير ستدعمها PayPal في لوكسمبورغ.

كما أن الشركة على استعداد للتعاون مع سلطات لوكسمبورغ في عملية تشكيل الصناعة للأصول الرقمية لجعلها متوافقة مع الأنظمة المالية الحالية.

وقال خوسيه فرنانديز دا بونتي، نائب الرئيس الأول ورئيس جنرال موتورز ، بلوكتشين ، والعملات المشفرة والرقمية، “إن تقديم هذه الخدمة يوفر للعملاء اللوكسمبورغيين طريقة جديدة لاستكشاف العملات المشفرة في بيئة PayPal التي يعرفونها”. وقالت باي بال في بيان رسمي: إن إضافة لوكسمبورغ خطوة مهمة في مهمة PayPal لجعل الوصول إلى العملات الرقمية أكثر سهولة.

يبدو أن توقيت PayPal لغزو أعمالها المشفرة في الاتحاد الأوروبي قرار محسوب إلى حد ما.

وافقت لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون الاقتصادية والنقدية (ECON) على تشريع MiCA، تم اقتراح مشروع قائمة قواعد MiCA لأول مرة في سبتمبر 2020، ويهدف إلى إنشاء إطار عمل قانوني موحد لجميع دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

ومن المتوقع أن يتم تطبيق التشريع في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2024، والذي يمنح شركات مثل PayPal متسعًا من الوقت للالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي وصقل عملياتها وفقًا لذلك.

وتتخذ الشركة خطوات لفهم صناعة التشفير وتوسيع الخدمات ذات الصلة في العديد من أسواقها، حيث بدأت PayPal العمل لأول مرة في قطاع التشفير في الولايات المتحدة منذ عامين في عام 2020، مما مكن مستخدميها في الولايات المتحدة من شراء العملات المشفرة والاحتفاظ بها وبيعها.