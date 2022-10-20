jeep تزيح الستار عن مركبتها الجديدة ذات الدفع الرباعي

المستقلة /- أزاحت jeep الستار عن مركبتها الجديدة التي صممتها لتكون رباعية دفع عملية وأنيقة ومتطورة بامتياز.

وقد حصلت سيارة Avenger الجديدة على هيكل كروس أوفر طوله 4 أمتار و8 سنتيمترات تقريبا، وتميّزت عن باقي مركبات jeep بالتصميم الفريد لواجهتها الأمامية التي يتداخل فيها الفايبر مع الزجاج وباقي العناصر بصورة أنيقة.

وحصلت السيارة على مصابيح تعمل بأحدث تقنيات LED لتوفير إضاءة ممتازة، كما زودت بممتصات صدمات أمامية وخلفية متينة وإطارات بلاستيكية خاصة تحيط بحجرات العجلات لحمايته من الصدمات وعوامل الرطوبة، كما جهّزت بأنظمة تعليق خاصة وإطارت عريضة تبدأ مقاساتها من 18 إنش.

وزودت السيارة بشاشة قبالة السائق، وشاشة لمسية ثبتت بمنتصف واجهة القيادة مقاسها 10.25 بوصة، وجهّزت بأنظمة تدفئة وتبريد للمقاعد، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام التحكم التكيفي بالمسار.

وتعمل المركبة بمحركات كهربائية صديقة للبيئة تولد عزما يعادل 156 حصانا، وزودت ببطاريات ليثيوم أيون تكفيها لقطع مسافة 550 كلم حين تكون مشحونة بشكل كامل.

اقرأ المزيد
اخبار مصر

نقيب المهن الموسيقية في مصر يكشف تفاصيل احتجاز المغنية شيرين عبدالوهاب

اخر الاخبار

طقس العراق : ارتفاع جديداً في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

اخر الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب من عند أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع

اخر الاخبار

آبل تكشف رسميا عن مواصفات حاسبها الجديد iPad Pro

اخبار العراق

التخطيط ترجح إجراء التعداد السكاني في العراق نهاية عام 2023

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار مصر

نقيب المهن الموسيقية في مصر يكشف تفاصيل احتجاز المغنية شيرين عبدالوهاب

اخر الاخبار

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في بغداد و المحافظات .. اليوم الخميس

اخر الاخبار

آبل تكشف رسميا عن مواصفات حاسبها الجديد iPad Pro

اخر الاخبار

jeep تزيح الستار عن مركبتها الجديدة ذات الدفع الرباعي

اخبار العراق

ارتفاع الليرة التركية مقابل الدينار العراقي لـ يوم الخميس…

اخبار العراق

التخطيط ترجح إجراء التعداد السكاني في العراق نهاية عام 2023

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط اليوم الخميس

اخر الاخبار

ارتفاع اسعار النفط اليوم الخميس

اخر الاخبار

الفيلم الاردني” فرحة ” يتوج بالجائزة الكبرى لمهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي

اخبار العراق

شرطة السليمانية تعتقل احد المتهمين بغرق قارب المهاجرين في المانش

الاخبار

تطبيقات التكسي المتطورة توفر فرص عمل وتقدم خدمات امنة

اخبار العراق

بالتعاون مع جامعة ميسان.. النفط تنظم معرضا للرسم والاعمال اليدوية

اخبار العراق

فايروس معدي يصيب حقل اسماك في كربلاء والمحافظة توجه بغلقه

اخبار العراق

إقامة مشاريع إنمائية زراعية في كربلاء بتمويل من الأمم المتحدة ومنظمة الفاو

اخر الاخبار

طبيب يمني يحقق انجازات نوعية في جراحة العظام والتشوهات الخلقية

اخبار العراق

الاطار التنسيقي : كابينة السوداني ستمرر بسهولة يوم السبت المقبل

اخبار العراق

خبراء يؤكدون.. حكومة الكاظمي تسببت بارتفاع الفساد الى ارقام غير مسبوقة