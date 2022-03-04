Gohary تُطلق “رقّصوني” بمُشاركة الدي.جي المغربيّ أمين راضي

المستقلة/- أطلقت المُغنّية المصريّة سارة الجوهري المعروفة بـ Gohary أغنيتها المُصوّرة الجديدة “رقّصوني” بالتعاون مع شركة”Universal Music MENA” وبمُشاركة الدي.جي المغربيّ أمين راضي.

“رقّصوني” من نوع موسيقى الـAfro Moombahton وهي أغنية إيقاعيّة مليئة بالفرح والطاقة الإيجابيّة من كلمات وألحان Gohary وتوزيع الدي.جي أمين راضي، أمّا الميكس والماسترينغ فلمحمود فتّوح.

وعن تعاونها مع المغربيّ أمين راضي، قالت Gohary:”سعيدة جداً بهذا العمل الذي جمعنا سوياً، بخاصّة أنّها التجربة الأولى لي مع مُنتج موسيقيّ مغربيّ. فأنا أحبّ المغرب كثيراً ومُتحمّسة جداً للوصول لشريحة أكبر من الجمهور المغربيّ من خلال هذا التعاون الفنيّ بيننا”.

وتابعت قائلة:” أنجزنا هذه الأغنية عن بُعد رغم المسافة التي تفصل بيننا كوني كنت مُتواجدة في مصر وأمين في المغرب. ولا شكّ أنّ الظروف التي مررنا بها جميعاً والتي فرضت علينا الحجر المنزليّ ساعدتني كثيراً في ترجمة شغفي الفنيّ الكبير من خلال تأليف الموسيقى والرقص”.

وختمت Gohary بالقول:”من هنا، إستوحيت فكرة الأغنية “رقّصوني” بخاصّة أنّ الرقص هو علاج للروح والجسد ووسيلة للسعادة، وأردت أن أنقل المُستمعين إلى أجواء مُفعمة بالحياة”.

 

تجدر الإشارة إلى أنّ أغنية”رقصوني” صُوّرت على طريقة الفيديو كليب في مصر تحت إدارة المُخرج مروان إمام من خلال لقطات عفويّة لـGohary وهي ترقص على إيقاع الأغنية .

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