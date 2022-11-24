GameSir تطرح إصدار جديد محسن من وحدة التحكم G7

المستقلة/- أعلنت شركة جيمسر – GameSir، المزود الرائد لأجهزة الألعاب الطرفية المبتكرة وعالية الجودة، عن إطلاق نسخة محدثة من وحدة التحكم السلكية G7 مصممة خصيصًا لأجهزة Xbox في أسواق الشرق الاوسط. وتتميز النسخة الجديدة بعدة خصائص ومميزات تسمح للاعبين بضبط وحدة التحكم الخاصة بهم كما يحبون على رأسها خاصية الواجهتين الملائمتين للرسم وغير ذلك الكثير، لتقدم بذلك شركة GameSir لكل عشاق Xbox وحدة تحكم استثنائية تجعل تجربة اللعب أكثر متعة وسلاسة. وستتوفر GameSir G7 على موقع gamesir.hk, GameSir AliExpress بدءًا من 25 نوفمبر، مع عضوية Xbox Game Pass Ultimate لمدة شهر واحد للأعضاء الجدد.

وتوفر وحدة التحكم G7 سرعة عالية وزمن انتظار منخفضًا للغاية لا يزيد عن 0.004 ثانية بفضل معدل التحديث الذي يبلغ 265 هرتز، ما يمنح المستخدمين تجربة استخدام غاية في السرعة والسلاسة ويجعلهم الأقوى والأكثر تحكمًا في ساحات المعارك. كما يسمح برنامج GameSir Nexus القابل للتخصيص بالكامل بإنشاء ملفات تعريف وحدة التحكم من خلال تعيين الأزرار، وتعديل لوحة D-pad القطرية، وضبط مناطق العصا والزناد، فضلًا عن إنشاء مستوى الاهتزاز وغير ذلك الكثير. أما للباحثين عن تجربة فريدة، فتأتي وحدة التحكم مع إمكانية إنشاء ما يصل إلى 3 ملفات تعريف، بالإضافة لإمكانية الانتقال السريع إلى وضع Hair Trigger الذي يُعد الأمثل لعشاق ألعاب التصويب FPS وألعاب الحركة.

وتعد وحدة G7 الخيار الأكثر تميزًا بفضل سلاسة وسرعة الأداء، فضلًا عن الخصائص غير المسبوقة.

ومع مشغلات Hall Effect التناظرية المضبوطة بدقة من GameSir، توفر وحدة G7 أفضل سلاسة ودقة في هذه الفئة، وتتفاعل حتى مع أدنى تعديل لأطراف أصابعك، سواء كنت بحاجة إلى تحكم خطي دقيق أو استجابة مطلقة. كما تأتي مع أربعة محركات قعقعة تجعلك تغوص في قلب اللعبة؛ حيث يولّد محركان المقبضين اهتزازًا قويًا ودقيقًا ، بينما يوفر المحركان الموجودان خلف المشغلات الاستجابات الاهتزازية على أطراف الأصابع لعكس كل تأثيرات اللعب بداية من الصدمات أو أزيز المحرك إلى القيادة فوق الأسطح.

أما أذرع التحكم المحسّنة من خلال الخوارزميات الخالية تمامًا من التذبذب والانحراف والأخطاء الدائرية فتوفر تحكمًا دقيقًا سلسًا بزاوية 360 درجة، ليتمكن بذلك المستخدمين من تعيين 0 Deadzone والتبديل بين الوضع الافتراضي والوضع “Raw” الحصري عبر برنامج GameSir Nexus بكل سهولة، بالإضافة للحصول على أفضل ميزة تنافسية في الألعاب المختلفة. كما توفر الحلقات الانزلاقية المقاومة للاحتكاك تحكمًا فائق السلاسة في العصا.

وتأتي أزرار الوجه الملموسة والمبطنة بهيكل مكون من 5 طبقات حيث توفر المحولات الدقيقة تشغيلًا أسرع مع مسافة تشغيل أقل بمقدار 0.6 مم فقط، أي أقل بنسبة 40% من وحدة التحكم الغشائية العادية، لتكون بذلك مبطنة بشكل جيد ومريحة في الاستخدام.

وتأتي وحدة G7 المُصممة للألعاب الاحترافية مزودة بزرين خلفيين إضافيين يسمحان بالتخطيط السريع للإجراءات القيمة داخل اللعبة حتى في منتصف اللعبة. ويمكن برمجة ذلك واستخدامه على الفور بدون برامج (الأزرار القابلة للتخطيط: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3/D-pad/Menu/Xbox/View Button). كما أن المقابض المنقوشة على كل مصد وزناد غير قابلة للانزلاق لإحكام الإمساك بالأصابع حتى في الإجراءات السريعة بالإضافة إلى ضمان الراحة في جلسات اللعب الطويلة.

وتتوافق وحدة GameSir G7 مع أجهزة Xbox Series X | S وXbox One وWindows 10/11، فهي توفر أفضل تجربة ألعاب سلسة ومثالية بزمن انتظار أقل وبدون قلق بخصوص انخفاض مستوى شحن البطارية. ويمكن للاعبين توصيل سماعة الرأس المفضلة لديهم بمقبس الصوت المدمج 3.5 مم والتحكم بسرعة في مستوى الصوت دون الحاجة إلى أيه برامج، بالإضافة إلى إمكانية كتم صوت الميكروفون بسهولة بضغطة قصيرة على زر كتم الصوت.

لا تقدم وحدة التحكم G7 تجربة أداء استثنائية فقط، بل تأتي بتصميم فريد جذاب مصمم بعناية ليتيح للمستخدمين تخصيص وحدة التحكم كما يحبون دون عناء. فنجد واجهتين ملائمتين للرسم وقابلتين للتبديل تمكّنان المستخدمين من اختيار لون وحدة التحكم وتخصيصها دون الحاجة إلى تفكيكها. مع كل هذه المميزات والخصائص، أصبح بإمكان المستخدمين ضبط وتعديل وحدة التحكم الخاصة بهم بالشكل الذي يعبر عنهم ليتمتعوا بتجربة لعب فريدة وممتعة.

ستتوفر وحدة GameSir G7 على موقع gamesir.hk وGameSir AliExpress بدءًا من 25 نوفمبر.

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يوجد لدى GameSir أيضًا برنامج انتساب مع Webgains يقدم ما يصل إلى 10 بالمائة معدل عمولة.

المواصفات التقنية:

منصة العمل: Xbox Series X | S وXbox One وWindows 10/11

الاتصال: سلكي، كيبل USB-C بطول 3 أمتار وقابل للفصل

مقبس صوت 3.5 مم: نعم

زر كتم صوت الميكروفون: نعم

أزرار ميكروسوفت: نعم، ABXY

مشغلات تناظرية: نعم، مستشعرات Hall Effect مغناطيسية

وحدات تحكم تناظرية: نعم، ALPS

محركات قعقعة: نعم، 4 إجمالاً، في كل قبضة وزناد

أزرار خلفية: نعم، زران خلفيان قابلان للتخصيص

برنامج تخصيص: نعم، GameSir Nexus

بطارية: لا