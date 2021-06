“Fast 9” لـ فان ديزل يكتسح شباك التذاكر العالمي.. بهذه الإيرادات

المستقلة/- منى شعلان/ حقق الجزء التاسع من فيلم “F9: The Fast Saga” للنجم العالمي فان ديزل، إيرادات عالية وصلت إلى 70 مليون دولار في افتتاحه بنحو 4179 صالة عرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليسجل أعلى افتتاحية لفيلم في شباك التذاكر، ليس فقط خلال فترة الوباء، ولكن منذ عام 2019 وقت صدور “Star Wars: The Rise of Skywalker”.