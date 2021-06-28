“Fast 9” لـ فان ديزل يكتسح شباك التذاكر العالمي.. بهذه الإيرادات

المستقلة/- منى شعلان/ حقق الجزء التاسع من فيلم “F9: The Fast Saga” للنجم العالمي فان ديزل، إيرادات عالية وصلت إلى 70 مليون دولار في افتتاحه بنحو 4179 صالة عرض خلال عطلة نهاية الأسبوع، ليسجل أعلى افتتاحية لفيلم في شباك التذاكر، ليس فقط خلال فترة الوباء، ولكن منذ عام 2019 وقت صدور “Star Wars: The Rise of Skywalker”.

بدأ عرض الفيلم مساء الخميس في 3100 صالة عرض سينمائي، وحقق 7.1 ملايين دولار، وبحلول صباح الجمعة، توسعت دور العرض إلى ما مجموعه 4179 صالة، وهو أكبر عدد منذ بدء إعادة فتح دور السينما.

ويواصل الفيلم حصد الإيرادات بشباك التذاكر العالمي، حيث اقتربت عائداته إلى نحو 351 مليونًا و267 ألف دولار في 23 دولة منذ بدء عرضه نهاية مايو الماضي.

وشهد موسم الصيف صعودًا وهبوطًا في شباك التذاكر حتى الآن، لكن أداء “F9” مؤشرًا مهمًا لصناعة تحاول استعادة قدميها بعد تفشي فيروس كورونا الذي أدى إلى انخفاض أرقام شباك التذاكر.

ويعتبر Fast 9 تكملة لأحداث الجزء الثامن من السلسلة، إذ يدور حول سايفير العدوة اللدودة لـدومينيك، التي تسعى إلى الانتقام منه، من خلال استغلال جاكوب الشقيق الأصغر لـدومينيك، لتشتعل مواجهة حاسمة بين دوم وفريقه ضد جاكوب.

ويضم الفيلم كوكبة من النجوم أبرزهم: تشارليز ثيرون وهيلين ميرين، ميشيل رودريغيز وتيريز جيبسون ولوداكريس وناتالي إيمانويل، بجانب الممثلة جوردانا بروستر التي لعبت شخصية ميا توريتو، شقيقة دوم (فين ديزل) وزوجة برايان أوكونور، التي جسدها الراحل بول ووكر.