Citroen الفرنسية تكشف عن سيارة كروس أنيقة واقتصادية

المستقلة / – كشفت Citroen الفرنسية عن سيارة DS 7 الجديدة التي صنفها الكثيرون بأنها واحدة من أبزر مركبات الكروس أوفر التي ظهرت هذا العام.

وتختلف السيارة الجديدة عن مركبات DS 7 بتصميم أكثر عصرية، وحاول المصممون إبراز معالمها من خلال التعديلات التي أدخلت على الواجهة الأمامية إذ بات شبك المبرد أكبر وأعرض، وتغيرت أشكال مصابيح الضباب، كما اختلف في السيارة شكل المصابيح الخلفية التي باتت أكثر تميزا عبر تقنيات LED التي حصلت عليها.

وجاءت السيارة بهيكل بطول 4 أمتار و59 سنتيمترا، وجهزت بعجلات مميزة بمقاس 19 إنشا، وجهز كل جنب من ممتص الصدمات الأمامي فيها بـ 5 خطوط إضاءة ضمت 33 مصباح LED متطور.

 

وداخليا زودتها Citroen بواجهة قيادة مميزة وعصرية مزودة بشاشة لمسية بمقاس 12 بوصة، كما حصلت السيارة على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب.

وستطرح منها نسخ بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 130 حصانا، ونسخ بمحركات 1.6 ليتر بعزم 225 حصانا، كما يتوقع أن تطلق منها نسخ بمحركات هجينة اقتصادية في استهلاك الوقود.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

طقس العراق : انخفاض في درجات الحرارة بداية الأسبوع المقبل

اخبار العراق

ارتفاع سعر خام البصرة الثقيل إلى 102 دولار للبرميل الواحد

اخر الاخبار

بلومبيرغ: المفهوم الجديد لحلف الناتو سيستعرض علاقات الصين مع روسيا

اخر الاخبار

حاكم تكساس يحمل الرئيس الأمريكي بايدن مسؤولية مقتل عشرات المهاجرين

اخر الاخبار

Citroen الفرنسية تكشف عن سيارة كروس أنيقة واقتصادية

اخبار العراق

الجمعيات الفلاحية تكشف عن 13 مليون دونم خارج الرقعة الزراعية

اخر الاخبار

لليوم الثالث .. ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية

اخر الاخبار

لليوم الثالث .. ارتفاع اسعار النفط في الأسواق العالمية

اخبار العراق

الخطابي يناقش اليات دعم نادي كربلاء الرياضي في الدوري الممتاز

اخر الاخبار

الشهر المقبل.. فتح التقديم على شبكة الحماية الاجتماعية

اخر الاخبار

تتويج دنيا بطمة بلقب أجمل صوت مغربي عربي لسنة 2022

اخبار العراق

صحفيون يدعون لإبعاد هيئة الاعلام عن الصراعات الحزبية وتعديل مواد جرائم النشر

اخر الاخبار

نضال نصر يحقق النجاح في “مش غلط”

اخر الاخبار

قريباً.. انعقاد الدورة الثانية لمهرجان الأفلام الكردية في “موسكو”

اخبار العراق

الموارد المائية تنظم حملة كبيرة لردم البحيرات ورفع التجاوزات في ميسان

اخبار العراق

الديمقراطي الكوردستاني يطالب بتنسيق امني عميق بين بغداد واربيل والمجتمع الدولي

اخر الاخبار

الدولار على باب البرلمان