BTS تحضر أغنية لمونديال قطر 2022

المستقلة / أزاح فريق موسيقى البوب BTS الكوري الجنوبي الستار عن مشاركته المرتقبة في احتفالات كأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022.

 

وأكد الفريق أنه يحضر حاليا أغنية من أجل مونديال قطر، وستكون مشاركتهم كسفراء عالميين للعلامة التجارية لشركة هيونداي . ومن المقرر أن يتم الكشف عن هذه الأغنية خلال النصف الثاني من العام الحالي،

وقبل فترة من بدء البطولة المقرر رسميا من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر. يذكر أن فريق “BTS” هي فرقة من الشباب من كوريا الجنوبية تتكون من 7 أعضاء، ويرجع تأسيسها لعام 2013، وحققت نجاحا كبيرا وشعبية في عدة دول بالعالم.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

عشائر العراق تجدد دعمها لفسطين وتوقع “وثيقة العهد”

اخر الاخبار

مارك زوكربيرغ يربح 21 مليون دولار .. والسبب منزله

اخر الاخبار

سائح ياباني ينهي جولة واسعة في تركيا على ظهر الحمار

اخر الاخبار

استبدال ثوب الكعبة المشرفة في أول دقائق العام الهجري الجديد

اخر الاخبار

البيت الأبيض: إصابة بايدن مجددا بـ«كوفيد-19» وخضوعه للحجر

اخر الاخبار

هيئة السياحة: وجهنا بالسفر الى أربيل والسليمانية حالياً

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

ثقافة وفنون

BTS تحضر أغنية لمونديال قطر 2022

اخر الاخبار

عشائر العراق تجدد دعمها لفسطين وتوقع “وثيقة العهد”

اخر الاخبار

اسامة النجيفي يتحدث عن “حرب أهلية” وخيمة في العراق

اخر الاخبار

سائح ياباني ينهي جولة واسعة في تركيا على ظهر الحمار

اخر الاخبار

استبدال ثوب الكعبة المشرفة في أول دقائق العام الهجري الجديد

اخر الاخبار

وزير القائد يرفق صورة للسيد “مقتدى الصدر” يدعو بها الى السلام

اخر الاخبار

البيت الأبيض: إصابة بايدن مجددا بـ«كوفيد-19» وخضوعه للحجر

اخر الاخبار

البيت الأبيض: إصابة بايدن مجددا بـ«كوفيد-19» وخضوعه للحجر

اخر الاخبار

بعد الشلل السياسي .. هل ستعود موجة المظاهرات في العراق ؟

اخبار العراق

تقرير يحذر من تأثير التوتر العراقي التركي على تصدير الطاقة لأوروبا

اخبار العراق

مركز : احتجاجات التيار الصدري تهدف الى تعطيل تشكيل حكومة الاطار التنسيقي

اخر الاخبار

اخصائي : بعد عام يمكن إن يصبح فيروس كورونا مرضا موسميا مثل الإنفلونزا

اخبار العراق

منصة : إنتاج العراق من النفط الخام يشهد حالة من الركود في الأشهر الأخيرة

اخبار العراق

الصحة : إعداد خطة الإسناد الطبي الطارئ الخاصة بمحرم الحرام

اخبار مصر

مصدر فني ينفي عودة الفنانة ياسمين صبري الى احمد ابو هشيمة

اخر الاخبار

بعد التهديد .. النائب “مصطفى سند” يتعرض الى هجوم مسلح مرعب

اخبار العراق

البارزاني يقترح مبادرة “عاجلة وسريعة” على تيار الصدر والاطار التنسيقي