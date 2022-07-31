BTS تحضر أغنية لمونديال قطر 2022

المستقلة / أزاح فريق موسيقى البوب BTS الكوري الجنوبي الستار عن مشاركته المرتقبة في احتفالات كأس العالم المقرر إقامته في قطر 2022.

وأكد الفريق أنه يحضر حاليا أغنية من أجل مونديال قطر، وستكون مشاركتهم كسفراء عالميين للعلامة التجارية لشركة هيونداي . ومن المقرر أن يتم الكشف عن هذه الأغنية خلال النصف الثاني من العام الحالي،

وقبل فترة من بدء البطولة المقرر رسميا من 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر. يذكر أن فريق “BTS” هي فرقة من الشباب من كوريا الجنوبية تتكون من 7 أعضاء، ويرجع تأسيسها لعام 2013، وحققت نجاحا كبيرا وشعبية في عدة دول بالعالم.