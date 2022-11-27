Atom الروسية تكشف عن سيارة كهربائية جديدة

المستقلة /- تداولت بعض وسائل الإعلام صورا ومعلومات عن سيارة كهربائية جديدة تطورها شركة Atom الروسية التكنولوجية الناشئة.

وأشارت شركة Atom الروسية إلى “أن شعار السيارة الجديدة استند إلى فكرة الجمع بين التكنولوجيا الحديثة وصناعة السيارات، وأن المركبة صممت لتراعي الاحتياجات العصرية لجيل الشباب”.

وجاء في بيان صادر عن الشركة: “تتمثل مهمة الفريق في صنع سيارة كهربائية تتناسب مع أسلوب الحياة ونظرة العالم ونبض الأجيال الحديثة، الأجيال التي تعتمد بشكل كبير على التنقل في المدن”.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن رئيس شركة “كاماز” الروسية، سيرغي كوغوغين ورجل الأعمال روبين فاردانيان اشتركا في تمويل مشروع السيارة الجديدة، كما يشارك في المشروع 300 شخص من اختصاصيي تصميم السيارات، وخبراء في مجال التقنية ومصممي تكنولوجيا المعلومات.

وفي 22 نوفمبر الجاري كان المدير التنفيذي لشركة “KAMA” التي تتبع لها شركة Atom، قد أشار إلى أن السيارة الجديدة سيتم الكشف عنها العام القادم، وسيبدأ تصنيعها عام 2025.

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