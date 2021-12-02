Astra الجديدة.. اوبل تريد احداث نقلة نوعية في عالم السيارات العائلية

المستقلة/- قررت أوبل الألمانية إحداث نقلة نوعية في عالم السيارات العائلية من خلال Astra الجديدة التي صممت لتكون من بين أجمل المركبات وأكترها تطورا لهذه السنة.

وحرص المصممون في أوبل على أن تجمع Astra الجديدة في تصميمها البساطة وملامح التطور التقني بنفس الوقت، وزودوها بهيكل ستيشين انسيابي متوسط الحجم، طوله 4 أمتار و 64 سم تقريبا، والمسافة بين محوري العجلات فيه 273 سم.

ولم تقتصر التغييرات في Astra على التصميم الخارجي فقط، بل حصلت على قمرة جديدة كليا من حيث التصميم والتقنيات، وجهزتها بزوج من الشاشات اللمسية بمقاس 10 بوصات ووضعت بشكل منحن لتوفر أكبر قدر من الرؤية وتكون عملية بالنسبة للسائق أثناء القيادة.

وجهزت هذه السيارة أيضا بأنظمة شحن لاسلكي للهواتف، ومنافذ USB مختلفة تناسب جميع أنواع الأجهزة الذكية، فضلا عن أنظمة متطورة للتحكم بمعدلات إضاءة المصابيح تبعا للإضاءة المحيطة، وزودت بحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ونظام تثبيت السرعة، وانظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات.

 

وستطرح المركبة بعدة أنواع من المحركات: محركات بنزين توربينية بسعة 1.2 ليتر وعزم 110 أو130 حصانا، أو محركات ديزل توربينية بسعة 1.5 ليتر وعزم 130 حصانا، وستعمل المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.

 

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