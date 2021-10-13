الموارد المائية تنصب منظومة تقنيات حديثة لادارة السدود الكترونيا

المستقلة/- شرعت وزارة الموارد المائية بنصب منظومة تقنيات حديثة لادارة السدود الكترونيا ومراقبة مناسيبها وفتح وغلق البوابات، بينما اطلقت حملة لتطهير انهار وجداول محافظة المثنى لايصال حصص المياه الى الفلاحين.

وقال معاون مدير الهيئة العامة للسدود والخزانات في الوزارة ماجد ابراهيم سلمان في تصريح لصحيفة”الصباح”تابعته المستقلة: إن “الوزارة باشرت تنفيذ اعمال متطورة من خلال نصب منظومة تقنيات حديثة لادارة السدود، حيث بدأ تطبيقها في سد الموصل مع الاستمرار بأعمال التحشية والادامة للسد”.

واشار الى “تنفيذ خطة للتحول الى النظام الالكتروني بعمل السدود الاخرى كسد حديثة وسدة الرمادي، حيث باشرت الملاكات الفنية الاعمال باتجاهين احدهما فني يتمثل بتطوير نظام السيطرة على فتح وغلق البوابات الكترونيا عن طريق انظمة مراقبة عن بعد والاستشعار وقياس البيانات، باستخدام تقنية HDS، وذلك لمعرفة ما يدور بشأن مناسيب المياه”.

واضاف سلمان ان “الاتجاه الاخر يكمن باستدامة المياه والتأكيد على استمرار العمل وفق خطة مرسومة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتحديد حصص الخطتين الصيفية والشتوية، وتقدير المساحات المزروعة مع كمية المياه المخزونة من اجل ضمان استمرار وديمومة المياه في أسوأ الحالات، وكذلك الاستغناء عن بعض المزروعات التي يكون استهلاكها للمياه عاليا منها زراعة الشلب”.

وذكر ان “الفرق الفنية تعمل ايضا باستمرار على تنفيذ اعمال الصيانة الدورية لمشروع سدة الهندية ومراقبة البوابات والاليات والمعدات لضمان ديمومة استمرار تدفق المياه من المشروع”.

واوضح سلمان أن “ملاكات الوزارة باشرت ايضا تأهيل وصيانة جسر مكحول الذي يقع على سد مكحول الرابط بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، بعد تعرض 7 فضاءات منه الى التدمير خلال هجمات داعش الارهابية، وقد وصلت نسبة انجازه الى ما يقارب 60 %، وسيتم افتتاحه نهاية العام الحالي”.

وفي المثنى، قال مسؤول اعلام مديرية الموارد المائية احمد نعيم الاعرجي لـ”الصباح”: إن “المديرية اطلقت بالتنسيق مع قسم آليات الجهد الهندسي في الحشد الشعبي والدوائر الساندة الاخرى حملة لكري شبكات الانهر والجداول والمبازل في عموم المحافظة”.

وبين أن “المسافات التي تشملها حملة التطهير اكثر من 312 كم من نهر الرميثة وجداوله, كذلك تنظيف مبازل بطول 118 كم من مناطق مختلفة وهي النجمي والدراجي والهلال”.

وتابع الاعرجي ان “الحملة تأتي لضمان اكبر كمية من المياه للفلاحين في عموم مناطق المحافظة بغية تأمين الخطة الزراعية للموسم الحالي”.