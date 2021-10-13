الموارد المائية توقف الدعم عن مشروع معالجة المياه الثقيلة والحديقة السومرية

المستقلة/- اوقفت وزارة الموارد المائية الدعم عن مشروع معالجة المياه الثقيلة والحديقة السومرية، ونقلت الاموال المخصصة له الى مشاريع اخرى، بينما اعرب الفريق الاممي المصمم للمشروع عن اسفه لتخلي الوزارة عن واحد من اهم المشاريع التي تسهم بتطوير واقع الاهوار البيئي.

وقال عضو الفريق الاممي الاستشاري لمشروع الحديقة السومرية والذي يضم خبراء من اميركا وبريطانيا وايطاليا وهولندا جاسم الاسدي في تصريح لصحيفة”الصباح” تابعته المستقلة: إن “وزارة الموارد المائية ابلغت الفريق الاممي أنها غير مسؤولة عن تمويل المشروع على الرغم من أنها رصدت مبالغ مخصصة لهذا المشروع ضمن موازنتها للعام الجاري”.

واوضح الاسدي أن “الفريق الاممي سيصل الى بغداد للقاء المسؤولين والتباحث عن اسباب تراجع الوزارة عن دعم هذا المشروع على الرغم من انها أظهرت حماسا لإنجازه باسرع وقت”.

واكد الاسدي أن “المبررات التي طرحتها الوزارة لتراجعها عن دعم المشروع بزعم انه لا يقع ضمن اختصاصها غير مقبولة وتعد تخليا عن مسؤوليتها كون مركز مشاريع الاهوار والاراضي الرطبة يرتبط بالوزارة اداريا وماليا. وتتمحور فكرة مشروع (الحديقة السومرية) في الاهوار، حول معالجة المياه الثقيلة وتنقيتها بطريقة الاستزراع النباتي وهي طريقة علمية وحديثة وغير مكلفة ومن ثم إعادتها الى مجرى النهر او الاهوار بعد الفلترة”.