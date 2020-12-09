90 مليار جنيه إجمالي استثمارات الفرنشايز في مصر

المستقلة/أمل نبيل/ أكد أحمد الوسيمي نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية، أن إجمالي استثمارات الفرنشايز في مصر تقدر بنحو 90 مليار جنيه.

وأضاف أن مشروعات الفرنشايز توفر نحو 900 الف فرصة عمل مباشرة و1.600 مليون فرصة عمل غير مباشرة، مشيرا إلى أن المعرض يعد فرصة للتطوير وتوفير فرص أكبر للعمل والدخول في أسواق جديدة، وجذب مزيد من الاستثمار .

ومن جانبها قالت ملك العشيري مؤسس ومدير عام المؤتمر والمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية « بيزنكس 2020» إن الشركات المتوسطة والصغيرة تضررت بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا حيث توقفت الأعمال وانخفضت الأجور وجرى تسريح العمالة، لكن الشركات أصرت على إقامة المعرض لأنه يتيح لها فرصا للتوسع .

وأضافت العشيري أن بيزنكس عبارة عن منصة أو منظومة تتيح فرص استثمارية تبدأ من 300 ألف جنيه وهناك فرص استثمارية من 150 ألف جنيه في القطاع الخدمي و القطاع الصناعي و القطاع العقاري التجاري و الإداري بتسهيلات عديدة .