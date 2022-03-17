8 نصائح فعالة تحمي من الإصابة بالفشل الكلوي

المستقلة /- يعتبر الفشل الكلوي الحاد قاتل، وذلك يتطلب علاج مكثف، وغالبا ما يحتاج مرضى الفشل الكلوي إلي غسيل دوري للكلى، وذلك لتنقية الجسم من الشوائب ، وتعويض غياب عمل الكلي في تنظيف الجسم من السموم والشوائب.

طرق تجنب الإصابة بمرض الفشل الكلوي

وقال معتز القيعي أخصائي اللياقة البدنية والتغذية الرياضية، وعمل الك لا غني عنه فهي مسؤولة عن تنقية الفضلات من الدم، ويمكن لفقدان الكلي لوظيفتها ان تسبب في زيادة مستويات الفضلات الخطرة بالجسم مما يتسبب في خلل بوظائف الجسم والإصابة بـ الفشل الكلوي.

وتابع القيعي في منشور له عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، انه يمكن تجنب الإصابة بمرض الفشل الكلوي، بإتباع بعض النصائح البسيطة والسهلة، والتي يمكن ان تمكنا من الحفاظ على عمل الكي بكفاءة عالية، ومن أب هذه النصائح ما يلي :
– الاعتدال في تناول البروتينات ويفضل تناول البروتين الطبيعي.
– إنقاص الوزن، حيث إن السمنة تتسبب في الإصابة بمعظم الأمراض المزمنة، مثل ارتفاع الضغط والسكري، والذي تكون نتيجة الإصابة بمرض الفشل الكلوي.
– تقليل تناول الملح واستبداله بالخل أو الليمون.
– الامتناع عن التدخين والمشروبات الكحولية والمخدرات.

– اتباع نظام غذائي صحي لإنقاص الوزن وتجنب الأنظمة غير الآمنة.
– ممارسة الرياضة بشكل منتظم، خاصة تمارين الكارديو، حيث إنها تعمل على تقوية عضلة القلب وتجنب الإصابة بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم.
– تجنب استخدام الهرمونات والمنشطات وحوارق الدهون
– تجنب استهلاك المسكنات باستمرار.

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