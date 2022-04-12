8 أرقام مثيرة.. ريال مدريد ملك دوري أبطال أوروبا

المستقلة /- يمتلك ريال مدريد الإسباني النصيب الأكبر من الأرقام القياسية المذهلة، في تاريخ دوري أبطال أوروبا، البطولة الأقوى على صعيد الأندية.

ويخوض “الملكي” مباراة مرتقبة أمام ضيفه تشيلسي الإنجليزي مساء الثلاثاء، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2021-2022.

مباراة الإياب تقام على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، بعد أن حسم الريال لقاء الذهاب بفوز ثمين 3-1 في لندن.

تاريخ ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يتربع ريال مدريد على قائمة الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ البطولة، برصيد 13 لقبا آخرها عام 2018 مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويحل ميلان الإيطالي وصيفا خلف الملكي برصيد 7 ألقاب، بينما يتقاسم المركز الثالث فريقا بايرن ميونخ الألماني وليفربول الإنجليزي (6).

بطل أوروبا التاريخي يتربع أيضا على صدارة الأندية الأكثر مشاركة في تاريخ البطولة بـ47 مرة، يليه بنفيكا البرتغالي (41).

وبطبيعة الحال، ريال مدريد هو الأكثر خوضا للمباريات في تاريخ البطولة (460 مباراة) متفوقا على بايرن ميونخ أقرب ملاحقيه (371).

وعلى صعيد النتائج، يعد ريال مدريد الأكثر فوزا في تاريخ دوري أبطال أوروبا بـ275 انتصارا، والأكثر تعادلا (79) وكذلك خسارة بـ106 مباريات.

تهديفيا، يتربع “الملكي” على صدارة الأكثر تسجيلا في المسابقة بـ1012 هدفا، وهو أيضا أكثر الفرق استقبالا للأهداف (500)