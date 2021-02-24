72% تراجع في صادرات تركيا للسعودية خلال ديسمبر

المستقلة/-تراجعت واردات السعودية من تركيا في ديسمبر الماضي إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 سنوات على الأقل، بسبب مقاطعة غير رسمية من رجال الأعمال وتجار التجزئة في المملكة للمنتجات التركية.

وانخفضت الواردات السعودية من تركيا بمعدل 72% على أساس شهري لتسجل 50.6 مليون ريال (13.5 مليون دولار) في ديسمبر مقارنة بـ182.2 مليون ريال في نوفمبر.

وقال اتحاد المصدرين الأتراك إن السعودية علقت رسمياً استيراد اللحوم والبيض ومنتجات أخرى من تركيا في نوفمبر الماضي، فيما تقول الحكومة السعودية إنها لم تفرض أي قيود على السلع التركية.

وتراجعت القيمة الإجمالية لواردات المملكة في ديسمبر 12% مقارنة مع مستواها قبل عام وسجلت 44.9 مليار ريال، بسبب انخفاض واردات المركبات ومعدات النقل المرتبطة بها بنحو 25% وهبوط واردات المنتجات الكيماوية وما يتصل بها بنحو الخُمس