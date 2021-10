64 فيلماً من 32 بلداً في قسم المسابقة الدولية بمهرجان طهران للأفلام القصيرة

المستقلة/-منصور جهان/..يشارك 64 عملا لمخرجين من 32 دولة في القسم لمهرجان طهران الدولي للفيلم القصير بدورته الثامنة والثلاثون (38).

وتتنافس الافلام المشاركة على تمثال المهرجان والجائزة الكبرى البالغة ألفي دولار لهذه التظاهرة السينمائية البارزة.

وينعقد مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير بنسخته الـ38 كمهرجان تحضيري لجائزة الأوسكار وأحد المهرجانات التي لاقت موافقة اكاديمية الأوسكار OSCAR® qualifying في العالم؛ مع عرض 64 فيلما قصيرا ووثائقا ورسوم متحركة وتجريبي لمخرجين من 32 بلداً؛ هي امريكا، فرنسا، ألمانيا، أستراليا، الصين، الهند، إسبانيا، هولندا، البرازيل، بيرو، روسيا البيضاء، أيسلندا، كينيا، كندا، روسيا، بلجيكا، تركيا، النمسا، بولندا، المكسيك، سويسرا، الأرجنتين، الدنمارك، لبنان، تايوان، وفنلندا وسنغافورة والمجر وإستونيا وكمبوديا والبرتغال إضافة الى إيران.

وأعلن القسم الدولي لهذه التظاهرة السينمائية البارزة أسماء الأفلام التي وصلت إلى قسم المسابقات الدولية على النحو التالي:

1- “سيرك صغير” A LITTLE CIRCUS من اخراج “يوشيرو اوساكا” Yoshiro OSAKA من كامبوج / روائي

2- “ينام وحيدًا في الماء، يستيقظ متجمدًا” Alone sleeps the water, frozen she awakes للمخرج “صوفيا بترسن” Sofia Petersen من الارجنتين / تجريبي

3- ” انیما انیمه انیمام” Anima Animae Animam عمل جماعي من اسبانيا / وثائقي

4- “حتى آخر قطرة” To the last drop للمخرج “سيمون شلنمن” Simon SCHNELLMANN من ألمانيا / رسوم متحركة

5- “الحفرة السوداء” Black Hole للمخرج “تريستان ايمون” Tristan Aymon من سويسرا / روائي

6- “برانكا” Branka للمخرج “آكوس كي كفواتش” Ákos K. Kovács من المجر/ روائي

7- “مدفون في الفناء الخلفي” Buried in the Backyard للمخرج “ديه غو باوئر” Diego Bauer من البرازيل / روائي

8- “لعبة اطفال” CHILD’S PLAY للمخرجة “ليزا هاشتهتل” Lisa Hasenhütl من النمسا / رسوم متحركة

9- “سماء صافية” Clear Sky للمخرج “آندري زاموسكفوني” Andrey Zamoskovny و “ايغور تسوي” Igor Tsoy من روسيا / روائي

10- “محكمة الملك” Corte للمخرج “برنارد” Bernardo و “رابازوت وافونسو رابازوت” Afonso RAPAZOTE من البرتغال / روائي

11- “اليوم، أبعد من الحياة اليومية” Beyond is the day للمخرج “داميان كوكور” Damian KOCUR من بولندا / روائي

12- “داليا” DALIA للمخرج “برسي اولاسون” Brúsi ÓLASON من ايسلندا / روائي

13- “دوئل” The Duel للمخرج “فلاد كوزلوف” Vlad Kozlov من امريكا / روائي

14- “الجلد” Peel للمخرج “ساموئل باتی” Samuel PATTHEY و “سيلفين ماني” Silvain MONNEY من سويسرا / رسوم متحركة

15- “هو” Elle للمخرج “وائل عصاف” Wael Assaf من لبنان / روائي

16- “الإدراك من خلال اللمس” Feeling Through للمخرج “داغ رولند” Doug ROLAND من امريكا / روائي

17- “بلا عيوب” Flawless للمخرج “ناتان فرانك” Nathan Franck من فرنسا / روائي

18- “الصديق” FRIEND للمخرج “آندري سوتلوف” Andrey Svetlov من بلاروسيا / روائي

19- “التزود بالوقود” Fuelled عمل جماعي من كندا / رسوم متحركة

20- “العش” Nesting للمخرج “سيري هالكو” Siiri HALKO من فنلندا / روائي

21- “تحديد الهوية” Identification للمخرج “جان فرانسوا كامينز” Jean-François Comminges من فرنسا / تجريبي

22- ” قصة والدة إيغور عن منزل قديم وأوراق وصور”Igor’s Mum’s tale of an old house, papers and photographs للمخرجة “داريا كوبيتش” Daria Kopiec من بولندا / رسوم متحركة

23- “الوداع غير ممكن” Impossible to say goodbye للمخرج “يولاندا سنتو” Yolanda Centeno من اسبانيا / روائي

24- “العزيمة” Invitation للمخرج “جفورد مارتنز” Sjoerd Martens من هلندا / رسوم متحركة

25- “عمل الماني جيد” Good German Work للمخرج “جانيس الكساندر كيفر” Jannis Alexander KIEFER من المانيا / روائي

26- ” يوم ماسلو الأخير” The last Maslow’s day للمخرج “لوران بايلو” Laurent PAILLOT من فرنسا / روائي

27- “ايقاظ الحشرات” The Awakening of the insects للمخرج “استفاني لانسط” Stephanie LANSAQUE و “فرانسوا لروي” Francois LEROY من فرنسا / رسوم متحركة

28- “الأرض التي ترتفع وتنخفض” The Land that Rises and Descends للمخرجة “مونا بننان” Moona PENNANEN من فنلندا / وثائقي

29- “شعر الام” Mom’s Hair للمخرجة “الكسي اوستغنيف” Alexey Evstigneev من روسيا / رسوم متحركة

30- “المال” Money للمخرج “آرتفر بي سنرا” Arthur B. Senra و “سافيو لايت” Sávio Leite من البرازيل / تجريبي

31- ” فرحة راكب الدراجة النارية لا تتناسب مع ملابسه” Motorcyclist’s Happiness Won’t Fit into His Suit للمخرج “غابرييل هررا” Gabriel HERRERA من المكسيك / روائي

32- “مهرب المخدرات” Mule للمخرج “ماريانو بنايون” Mariano Benayón و “كارلوس بالسيرو” Carlos Balseiro من اسبانيا / رسوم متحركة

33- “احد الايام” One Day للمخرج “جيانغ جين” Jiang JIN من الصين / وثائقي

34- “من دون جوهر” Out O’ the Inkwell للمخرج “آدام تفتونغي” Adam Toutoungi و “اندي افرتيز” Andy Ortiz من امريكا / رسوم متحركة

35- “ليالي نانتونغ” Nantong Nights للمخرجة “ايما كيان خو” Emma qian XU و “لئبولد ديولف” Leopold Dewolf من فرنسا / روائي

36- “تشائو در” Qiao Er للمخرج “لي شيسيان” Li Xixian من الصين / روائي

37- “سعي من اجل الحياة” Run for life عمل جماعي من تايوان / رسوم متحركة

38- “المجرة” Sideral للمخرج “كارلوس سغوندو” Carlos Segundo من البرازيل / روائي

39- “تايتان” Titan للمخرج “فالري كارنو” Valéry Carnoy من بلجيكا / روائي

4- “آلحان من ارض بعيدة” Songs from a faraway land للمخرج “توهينابها مجمومدار” tuhinabha majumdar من الهند / روائي

41- “أطواق أهار” Starched Collars للمخرج “دانيال رودريغز ريسكو” DANIEL RODRÍGUEZ RISCO من البيرو/ روائي

42- “امضي نحو النهر” Step into the river للمخرج “ما ويجيا” Ma Weijia من الصين / رسوم متحركة

43- “صيف ذلك العام، بقينا في المنزل” That Summer, We Stayed at Home للمخرجة “نوئليا آر.دزا” Noelia R. Deza من اسبانيا / روائي

44- “الشقة” The Apartment للمخرج “رفائل فريدمن” Raphaël Frydman من فرنسا / وثائقي

45- “الحدود” The Border Guard للمخرج “اسون غليلنيك” Sven Gielnik من المانيا / روائي

46- “الخوف” The Fear للمخرجة “باولينا كارلفتشي اسفورزا” Pawlina Carlucci Sforza من بولندا / وثائقي

47- “اللعبة” The Game عمل جماعي من كينيا / روائي

48- “الحارس” The Guard للمخرج “هكتور فرناندز كاتشون” Héctor Fernández Cachón من اسبانيا / روائي

49- “موغايي” للمخرج “جان بل” Jon Bell من استراليا / روائي

50- “الحشرة في داخلي” There is an insect inside me عمل جماعي من الهند / رسوم متحركة

51- “تتدفق أيام الأحد بغرابة” Time Flows in Strange Ways on Sundays للمخرج “جيزل لين” Giselle LIN من سنغافورة / روائي

52- “عمو” TIO للمخرج “خوان مدينه” JUAN MEDINA من المكسيك / رسوم متحركة

53- “ذرة من الجنة” A little bit of Paradise للمخرج “آندره تشيتشكي” Andrzej CICHOCKI من بولندا / رسوم متحركة

54- ” جنوب أرمانشهر” Utopian South للمخرج “لئوناردو افهارا” Leonardo Uehara و “فرانكي فاكر” Frankie Walker من البرازيل / تجريبي

55- “المشي مع الملوك” Walk with Kings للمخرج “غيوم سنز” Guillaume Senez من بلجيكا / روائي

56- “التصفير” Whistle للمخرج “آغي كاراكورت” Ege Karakurt من تركيا / روائي

57- ” أنت لست كيوي” You Are Not a Kiwi للمخرجة “ماريا سافلوا” Maria Saveleva من استونيا / رسوم متحركة

58- “احدى اعياد الميلاد” A Birthday للمخرج “فيليب آرسنو” Philippe Arsenault من كندا / روائي

59- “العربدة البلاستيكية المتطرفة” ORGIASTIC HYPER-PLASTIC للمخرج “بل بوش” Paul BUSH من الدنمارك / رسوم متحركة

60- “الحائط الرابع” (دیوار چهارم) The Fourth Wall للمخرجة “محبوبه كلايي” من ايران / رسوم متحركة

61- “الغراب” (کلاغ) Crow للمخرجة “اهورا شهبازي” من ايران / رسوم متحركة

62- “لن يبقى وحيدا” (تنها نخواهم ماند) I Will Not Be Alone للمخرج “ياسر طالبي” من ايران / وثائقي

63- “الكبسول” (کپسول) Capsul للمخرج “امير بذيرفته” من ايران / روائي

64- “ضحى بروحه” (جان داد) Jon Dad للمخرجة “سهيلا بورمحمدي” من ايران / روائي.

وتنعقد الدورة الـ38 من مهرجان طهران الدولي للفيلم القصير، برعاية سيد “صادق موسوي”، الرئيس التنفيذي لجمعية سينما الشباب الإيرانية؛ ولأول مرة في تاريخ السينما الإيرانية، تم الاعتراف بهذا الحدث السينمائي الايراني على أنه مؤهل للحصول على موافقة أكاديمية أوسكار.

وينطلق هذا الحدث السينمائي الصاعد بشكل حضوري وعبر الإنترنت مع عرض 63 فيلما لمخرجين من 32 دولة وأيضا 125 فيلما لمخرجين إيرانيين في الفترة من 19 إلى 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 في مجمع “إيران مول” السينمائي في العاصمة الايرانية طهران.