60 تلميذ يؤدون الاختبار التحريري الاول في مدرسة الموهوبين في ميسان

60 تلميذ يؤدون الاختبار التحريري الاول في مدرسة الموهوبين في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية تربية ميسان بأن 60 تلميذا أدى اختبارات القبول بمدارس الموهوبين في ميسان.

وقال مدير اعلام التربية محمد الكعبي لـ(المستقلة) بأن يوم امس ادى ,60 تلميذ من الناجحين من الصف السادس الابتدائي لهذا العام الاختبار التحريري الاول للقبول في مدرسة الموهوبين في ميسان وفق التعليمات الوزارية ، مبينا بان الوزارة حددت معدل القبول 97% فما فوق.

وأضاف ان الاختبار التحريري الاول المتعلق بمواد السادس الابتدائي جرى برعاية معالي وزير التربية و هيأة رعاية الموهوبين و بالتنسيق مع تربية ميسان التي هيأت ثلاث قاعات مبردة لاجراء الاختبار في كلية القانون / جامعة ميسان

واوضح الكعبي ان الاختبار الثاني المتعلق بالذكاء والابداع يحدد لاحقا ,منوها الى ان هذه المدارس تتواجد في ( بغداد , بصرة , نينوى , ذي قار , الانبار , النجف الاشرف , ميسان ) فقط .