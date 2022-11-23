60 بالمائة من المتقدمين لشغل وظائف في كربلاء قدموا وثائق غير صحيحة

لجنة التعيين

المستقلة / علي النصر الله / .. كشفت حكومة كربلاء المحلية  ، مساء الاربعاء، عن تقديم 60 بالمائة من المواطنين المتقدمين لشغل  1000 درجة وظيفية  بصفة موظفي عقود  في المحافظة  وحسب قانون الأمن الغذائي  قدموا  وثائق غير صحيحة  .

وأكدت إن “40 بالمائة من المتقدمين قدموا وثائق صحيحة  “.

وقال  نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح  لــــ ( المستقلة ) إن “الحكومة المحلية  في كربلاء تتابع بانسيابية عمل لجنة المقابلات الخاصة بالمتقدمين  الفائزين والاحتياط للعمل بصفة عقد في دوائر المحافظة والبالغ عددهم 1000 درجة وظيفية عدا الاحتياط بمعدل 250 متقدم يوميا “.

وأشار الى أنه “من خلال المتابعة  وجدنا إن “40 بالمائة  من المتقدمين قدموا وثائق صحيحة  ، فيما قدم 60 بالمائة  وثائق غير صحيحة “.

وبين إن “هذا الأمر سيؤثر على نسبة فوز الأصلاء ، وكذلك الاحتياط  بالتعيين لعدم دقة المعلومات “.

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