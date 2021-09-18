6 محطات متنقلة و2 ثابتة لربط الكهرباء لجميع مواكب الاربعينية في كربلاء

المستقلة/- علي النصر الله / .. أعلن نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، اليوم السبت ، إن “مديرية توزيع كهرباء كربلاء نصبت ( 6 ) محطات متنقلة و ( 2 ) ثابتة دخلت الخدمة على مداخل ومحاور المحافظة خلال زيارة الاربعينية .

وقال الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب اجتماع في مديرية الكهرباء لغرض الاطلاع على الخطة والأعمال الاستباقية التي قامت بها المديرية لتقديم الخدمات للزائرين ، إنه “تم تعزيز المحاور بمحولات اضافية “.

وأكد الانتهاء من ربط جميع المواكب الحسينية والخدمية في كربلاء على شبكة الكهرباء الوطنية .