6 محطات متنقلة و2 ثابتة لربط الكهرباء لجميع مواكب الاربعينية في كربلاء

المستقلة/- علي النصر الله / .. أعلن نائب محافظ كربلاء علي الميالي ، اليوم السبت ، إن “مديرية توزيع كهرباء كربلاء  نصبت  ( 6  ) محطات متنقلة و ( 2 )  ثابتة دخلت الخدمة على مداخل ومحاور المحافظة خلال زيارة الاربعينية  .

وقال الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) عقب اجتماع في مديرية الكهرباء لغرض الاطلاع على الخطة والأعمال الاستباقية التي قامت بها المديرية  لتقديم الخدمات للزائرين ، إنه “تم تعزيز المحاور بمحولات اضافية  “.

وأكد الانتهاء من ربط جميع  المواكب الحسينية والخدمية  في كربلاء على شبكة الكهرباء الوطنية .

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