المستقلة … يرتبط النظام الغذائي الغني بأوميغا 3 ، الموجود بكميات عالية في زيت بذور الشيا ، بتحسين صحة الدماغ وتقليل مخاطر الإصابة بالاضطرابات العصبية مثل السكتة الدماغية ومرض الزهايمر والاكتئاب.

بفضل القيمة الغذائية العالية لبذور الشيا وفوائدها المعززة للبشرة ، نمت شعبيتها في السنوات الأخيرة، حيث تعتبر بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة والدهون الصحية وبعض الفيتامينات والمعادن.

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كما يمكن عصر البذور لاستخراج زيت مغذي يعرف باسم زيت بذور الشيا، حيث يعرف بأن زيت بذور الشيا هو مكون متعدد الاستخدامات يستخدم في صناعة العناية بالبشرة كمكوِّن قوي لمكافحة الشيخوخة ، وكذلك بديل صالح للأكل لزيت الزيتون في المطابخ حول العالم.

فيما يلي 6 فوائد واستخدامات لزيت بذور الشيا:

1. قد يمنع شيخوخة الجلد المبكرة

زيت بذور الشيا هو عنصر شائع في منتجات العناية بالبشرة بسبب محتواه العالي من الأحماض الدهنية. الزيت غني بشكل خاص بالأوميغا 3 في شكل حمض ألفا لينولينيك (ALA) وأوميغا 6 وكميات أصغر من الدهون الصحية الأخرى ، مثل حمض الأوليك وحمض دهني.

2. قد يخفف من جفاف الجلد

تحتوي البشرة الصحية والمرطبة على طبقة غنية من الدهون للمساعدة في الاحتفاظ بالرطوبة، ومع ذلك ، عندما تتعرض هذه الطبقة للخطر أو تنخفض نسبة الدهون فيها ، يمكن أن تترك الرطوبة الجلد وتؤدي إلى الجفاف.

زيت بذور الشيا غني بحمض أوميغا 3 الدهني ALA وحمض اللينوليك الدهني أوميغا 6. وقد ثبت أن هذين النوعين من الدهون الصحية يساعدان في استعادة حاجز ترطيب البشرة ، خاصة في الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجلد الجافة ، مثل التهاب الجلد التأتبي والصدفية.

3. يقلل من تجعد الشعر

يحدث تجعد الشعر نتيجة قلة الرطوبة في الطبقة الخارجية من الشعر والتي تعرف باسم البشرة. عندما يكون الشعر جافًا جدًا ، تصبح البشرة خشنة وتتضخم ، مما يؤدي إلى ظهور التجعد.

زيت بذور الشيا غني بالأحماض الدهنية المختلفة التي يمكن أن تخترق جذع الشعرة لحبس الرطوبة. ينتج عن هذا شعر أكثر نعومة ونعومة ورطوبة.

4. يعزز لمعان الشعر

عادة ما يكون الشعر الصحي لامعًا وناعمًا ، على الرغم من أن مدى هذا الأمر قد يعتمد على ملمس شعرك الطبيعي، عندما يتلف الشعر ويجف ، لا يتمكن الضوء من الارتداد عنه ، مما يؤدي إلى مظهر باهت. لتحقيق لمعان صحي ، من المهم التأكد من أن شعرك رطب جيدًا وخالٍ من التقصف أو التلف.

يستخدم زيت بذور الشيا في العديد من الثقافات كمنتج طبيعي للشعر، يمكن لمحتواه العالي من الأحماض الدهنية أن يتغلغل في جذع الشعر ، مما يسمح للشعر بالبقاء رطبًا وإخراج لمعانه الطبيعي.

5. تحسين صحة القلب

زيت بذور الشيا غني بـ ALA ، وهي دهون نباتية أوميغا 3 لا يصنعها جسمك ويجب أن يحصل عليها من الطعام، يساعد ALA في تكوين نوعين آخرين من أوميغا 3 معروفين باسم حمض eicosapentaenoic (EPA) وحمض docosahexaenoic (DHA) ، اللذين يرتبطان بتحسين صحة القلب.

وجدت بعض الدراسات أن تناول بذور الشيا قد يقلل من نسبة الكوليسترول ومحيط الخصر وخطر الإصابة بأمراض القلب ، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كان زيت بذور الشيا له نفس التأثيرات. هذا بسبب إزالة الألياف التي تحتوي عليها ، والتي تفيد أيضًا صحة القلب وإدارة الوزن.

6. صحة الدماغ

نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من أوميغا 3 ، فقد يساعد زيت بذور الشيا في دعم صحة الدماغ، بحسب العديد من الدراسات أن جميع أشكال أوميغا 3 – ALA و EPA و DHA – قد يكون لها تأثيرات إيجابية وقائية للأعصاب على الدماغ ، مما قد يؤدي إلى تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية ومرض الزهايمر والاكتئاب والاضطرابات العصبية الأخرى.

على الرغم من عدم وجود دراسات تربط زيت بذور الشيا بشكل مباشر بتحسين صحة الدماغ وهناك حاجة إلى مزيد من البحث ، فإن زيادة تناول أوميغا 3 من مجموعة متنوعة من مصادر الطعام قد يساعد في الحفاظ على صحة دماغك.