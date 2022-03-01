6 فوائد صحية لزواج العشرينات لن تخطر في بالك

6 فوائد صحية لزواج العشرينات لن تخطر في بالك

المستقلة /- كشفت نتائج دراسة نشرت في المجلة العلمية “Personal Relationships” أن أولئك الذين يتزوجون في العشرينات من عمرهم، يقل خطر إصابتهم بالتوتر والقلق لاحقاً في حياتهم.

وأشار الباحثون القائمون على الدراسة، أن هذا بدوره يفسر انخفاض خطر الوفاة المبكرة لدى المتزوجين في العشرينات من عمرهم.

حيث كانت قد وجدت الكثير من الدراسات العلمية المختلفة أن النوم إلى جانب الشريك من شأنه أن يعزز من كفاءة الجهاز المناعي، وبالتالي يحمي من الإصابة بالأمراض المختلفة.

وفي حين أن الجماع المنتظم، يعزز من تدفق الدم في الجسم ويزيد من قوة العضلات.

وأما هذه الدراسة فقد أشارت إلى انخفاض خطر الإصابة بالتوتر والقلق لدى من تزوج في العشرينات من عمره، عند بلوغه الثلاثينات وما فوق.

وبدوره يشير هذا إلى حصول الأزواج على جودة نوم أعلى عند بلوغ الأزواج السابعة والثلاثين من العمر، وفقاً لهذه الدراسة.

وفي المقابل وجد أن للزواج السعيد العديد من الفوائد الصحية المختلفة، والتي تتمثل في:

1. انخفاض خطر الوفاة نتيجة الإصابة بالسرطان.

2. انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب ككل.

3. حماية الدماغ من الإصابة بالسكتة الدماغية.

4. سرعة الشفاء بعد الخضوع لأي عملية جراحية.

5. تعزيز الصحة النفسية وزيادة مستوى السعادة.

6. تحسين الصحة العامة لدى الزوجين.