6 صفات أنثوية تجذب الرجل

المستقلة /- صفات أنثوية تجذب الرجل لا إرادياً إلى المرأة، الأنوثة سر ميل و انجذاب الرجل إلى المرأة، ولذلك هي سلاح المرأة المنتصر دائما الذي يجعل الرجل يهيم بها عشقاً، وإضافة إلى الأمور العادية التي تجذب الرجل إلى امرأة دون غيرها، توجد صفات أنثوية تجذب الرجل لا إرادياً إلى المرأة، فما هي هذه الصفات؟.

وابرز الصفات الأنثوية التالية تجذب الرجل لا إرادياً إلى المرأة هي :

الشعر الطويل

يميل الرجل وينجذب لا إراديا إلى المرأة ذات الشعر الطويل، لأن طول الشعر دليل الأنوثة الطاغية، ولذلك يعد طول شعر المرأة من صفات أنثوية تجذب الرجل إليها.

الجسم الممتلئ المتناسق

يعد امتلاء جسم المرأة وتناسقه من صفات أنثوية تجذب الرجل لا إرادياً إلى المرأة، لأن أغلب الرجال يحبون المرأة الممتلئة صاحبة القوام الممتلئ قليلا التي ليست بنحيفة ولا سمينة، ولذلك ينجذب إليها الرجل لا إرادياً.

النسبة ما بين الخصر والورك

صغر الخصر عن الورك من صفات أنثوية تجذب الرجل لا إرادياً إلى المرأة، لأنه كلما كان الخصر أصغر من الورك بثلاثة أرباع الحجم كلما زاد انجذاب الرجل إلى المرأة.

العيون الواسعة

يميل الرجل وينجذب إلى المرأة ذات العيون الواسعة لا إرادياً، لأن عيناها تسحره و تجعله مندفعاً نحوها رغماً عنه، ولذلك تعد العيون الواسعة علامة قوية من علامات الجمال عند المرأة.

حلقة بؤبؤ العين الصافية

الحلقة الداكنة حول بؤبؤ العين من أبرز علامات الجمال عند المرأة، ومن صفات أنثوية تجذب الرجل لا إرادياً إلى المرأة، كما أنها إشارة إلى شباب المرأة و تألقها.

حبة الخال أو الشامة

من صفات أنثوية تجذب الرجل لا إرادياً إلى المرأة، الشامة أو ما يعرف بحبة الخال، لأنها علامة جمال قوية تعزز من جمال المرأة و تبرزه، لأنها تُضفي جمالا وجاذبية أكبر على المرأة، ومن أشهر أماكن الشامات في جسم المرأة، الوجه أو الكتف أو الظهر، وهي سر عميق من أسرار انجذاب الرجل لا إرادياً إلى المرأة.