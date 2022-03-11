المستقلة/- تعتقد كثير من النساء أن الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية “الجيم” قد يبدو أنه الطريقة الوحيدة لحرق السعرات الحرارية، لكن وفقاً للأبحاث فإن القيام بالأعمال المنزلية يمكن أن يكون وسيلة ملائمة للميزانية للياقة البدنية، في هذا التقرير نتعرف على 6 أعمال منزلية لحرق السعرات الحرارية الزائدة، بحسب موقع “health“.

يمكن أن تشكل الأنشطة اليومية للأعمال المنزلية شكلاً رائعًا من التمارين الرياضية إذا لم يكن لديكِ وقتاً لممارسة الرياضة، ويمكنك اللجوء إلى روتين تنظيف منتظم مثل إزالة الغبار والمكنسة ومسح منزلك للحفاظ على لياقتك وفيما يلي بعض الأنشطة المنزلية التي يمكنك القيام بها لحرق السعرات الحرارية:

6 أعمال منزلية تحرق السعرات الحرارية الزائدة



1. كنس ومسح الأرضيات

عندما تنحني وتمدد ذراعيك لتنظيف تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها في منزلك، فإنكِ تشركين عضلاتك الأساسية وتمدد جسمك، وكل هذا يمثل تمرينًا رائعًا للقلب.

ومع ذلك، لا تنسى أن تحافظ على بطنك وعضلاتك الأساسية مشغولة أثناء تنظيف المنزل ومسح الأرض، عندما تجعلى منزلك نظيفًا، قد تحرقين 195 سعرة حرارية في الساعة.

2. تنظيف المنزل بالمكنسة الكهربائية



على الرغم من أن المكنسة الكهربائية قد تكون بديلاً أسهل للتنظيف التقليدي، إلا أن استخدامها قد يساعدك أيضًا في استعادة لياقتك.

يمكن أن يؤدي الانزلاق للأمام أثناء دفع المكنسة الكهربائية أسفل الأريكة إلى جعل عضلات المؤخرة قوية يقال إن كنس المنزل يحرق 190 سعرة حرارية في الساعة لا تنسِ تبديل رجليك وإبقاء جذعك مشدودًا أثناء هذا التمرين.

3. تنظيف الحمامات وتعقيمها بدقة



قد يبدو فرك بلاط الحمام وكأنه مهمة مرهقة ومع ذلك ، فهو تمرين رائع للذراعين، وأثناء قيامك بتنظيف وفرك الأرضية وأدوات الاستحمام ، حاول التبديل بين ذراعيك الأيمن والأيسر للتأكد من أنك تمارس تمرينًا متساويًا.

4. غسل السيارة



يساعدك تمرين غسل السيارة في تقوية عضلات بطنك ويمكن أن يؤدي تنظيف الزجاج الأمامي والنوافذ لسيارتك إلى حرق حوالي 180 سعرة حرارية في الساعة.

5. الحصول على مواد البقالة وتنظيفها وتخزينها



هل تعلم أن صعود ونزول السلالم والحصول على البقالة بوتيرة سريعة يمكن أن يحرق 500 سعرة حرارية في الساعة. وتنظيفهم يشرك عضلات يدك وذراعك مما يجعله تمرينًا رائعًا للذراع إذا كنت تفعل ذلك أثناء الوقوف ، فيمكنك أيضًا إشراك قلبك فيه.

6. غسل الملابس باليد



ساعة من الغسيل باليد تعادل تمرينًا أساسيًا أثناء رفع الأثقال قد يكون نشاطًا شاقًا ولكنه يحرق السعرات الحرارية.