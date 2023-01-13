Mocci  يتألق في طالت الغيبة ويحقق 25 مليون مشاهدة

المستقلة/- يواصل الفنان المغربي  Mocci حصد نجاح كبير من خلال عمله الفني الجديد” طالت الغيبة”، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب. ومختلف تطبيقات الاغاني الشهيرة والإذاعات المغربية والعربية .

واستطاع “Mocci” أن يحقق نجاحا كبيرا خلال وقت وجيز، حيث حققت الأغنية أزيد من 25 مليون مشاهدة على منصة يوتيوب.

وتعامل “MOCCI” في أغنيته الجديدة من ناحية الإشراف الفني مع ” Kania “، و”أرت وورك” عاد لـ “محمد الإدريسي”، فيما تكلف بـالميكس والماستورينغ “الكسندر فيكرلي”، ومن انتاج “SSC MUSIC .

ويعد “Mocci” من بين اقوى الفنانين المغاربة الذين برزوا بمنطقة الشمال في السنوات الأخيرة، حيث يسعى للمضي قدما في مشاوره الغنائي في المغرب وخارجه.

واختار النجم المغربي أن يتعامل في جديده الفني مع شركة الإنتاج “SSC MUSIC”، التي استطاعت أن تحقق  عشرات الملايين من  المشاهدات مع ثلة من الفنانين بفضل انتاجاتها العالمية، منذ أن أسست مقرها بمدينة طنجة في ماي 2018، من أجل الترويج للموسيقى المغربية ومساعدة الفنانين المغاربة على تطوير أعمالهم الفنية.

بالإضافة إلى تعاملها مع أشهر الفنانين، تقوم “SSC MUSIC” بتنظيم مجموعة من الفعاليات وتدير مشاريع كبار الفنانين، بما في ذلك وKouz1، Kania Ainak،   Houssainy، Brak،  Slumpoe،  ومسلم.

يشار إلى أن”MOCCI”، استطاع أن يحقق ربع مليار مشاهدة على اليوتيوب في ظرف وجيز من دخوله إلى عالم الراب، كما له مجموعة من الأغاني الناجحة التي حققت ملايين المشاهدات من بينها “تمنيت الحب”، “خليني”، “خلاص” وغيرها من الأعمال الناجحة.

والجدير بالذكر أن أغنية ” طالت الغيبة ” تم تطرحها عبر مختلف التطبيقات الخاصة بالأغاني من بينها تطبيق “Spotify” و”deezer”،  التي يحظى من خلالها ” MOCCi”  بأزيد من نصف مليون مستمع شهريا.

يذكر أن محمد عاليت هو الاسم الحقيقي لـ”Mocci”، ابن مدينة العرائش، بدأ مشواره الفني في عالم الراب سنة 2005، وحاول من خلال أغانيه التطرق لمجموعة من المواضيع التي تخص المجتمع والحياة اليومية التي يعيشها المواطن المغربي البسيط.

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