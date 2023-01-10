بيئة كربلاء تمنح موافقات مصنفة لـــ ( 38 ) مشروعا صناعيا وخدميا

المستقلة / علي النصر الله / .. منحت مديرية بيئة كربلاء ، اليوم الثلاثاء،   موافقات بيئية لعدد من المشاريع الصناعية والانشطة داخل المحافظة بلغت ( 38 )  موافقة مصنفة بعد إكمال ما مطلوب من متطلبات بيئية التي يجب توفرها داخل كل نشاط  .

وقال مدير بيئة كربلاء حامد عبيد في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الأنشطة  البيئية الممنوحة لها الموافقات توزعت بين معامل خدمية ومعامل صناعية  بلغت (38 ) موافقة حسب نوعه وتصنيفه ودرجة تأثيره على البيئة المحيطة به “.

وأوضح إن ” الموافقات البيئية المصنفة  توزعت بين  ( 17 )  موافقة نوع (ج ) و ( 21 )  موافقة نوع (ب) “.

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