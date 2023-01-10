بيئة كربلاء تمنح موافقات مصنفة لـــ ( 38 ) مشروعا صناعيا وخدميا

المستقلة / علي النصر الله / .. منحت مديرية بيئة كربلاء ، اليوم الثلاثاء، موافقات بيئية لعدد من المشاريع الصناعية والانشطة داخل المحافظة بلغت ( 38 ) موافقة مصنفة بعد إكمال ما مطلوب من متطلبات بيئية التي يجب توفرها داخل كل نشاط .

وقال مدير بيئة كربلاء حامد عبيد في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن ” الأنشطة البيئية الممنوحة لها الموافقات توزعت بين معامل خدمية ومعامل صناعية بلغت (38 ) موافقة حسب نوعه وتصنيفه ودرجة تأثيره على البيئة المحيطة به “.

وأوضح إن ” الموافقات البيئية المصنفة توزعت بين ( 17 ) موافقة نوع (ج ) و ( 21 ) موافقة نوع (ب) “.