شاشة جديدة لعشاق الألعاب من آسوس

المستقلة/- أطلقت شركة آسوس شاشتها ROG Swift Pro PG248QP الجديدة، التي تعد أول شاشة ألعاب في العالم تعمل بمعدل تنشيط صورة 540 هرتز.

شاشة الألعاب ROG Swift Pro PG248QP الجديدة من آسوس تمتاز بأعلى معدل تنشيط صورة في العالم يبلغ 540 هرتز. (النشر مجاني لعملاء وكالة الأنباء الألمانية “dpa”. لا يجوز استخدام الصورة إلا مع النص المذكور وبشرط الإشارة إلى مصدرها.) عدسة: Asus dpa

وأوضحت الشركة التايوانية أن شاشة الألعاب ROG Swift Pro PG248QP تعتمد على تقنية E-Sport TN، والتي تتيح زمن استجابة أسرع بنسبة 60% مقارنة بلوحات TN القياسية، بالإضافة إلى عرض الصورة بشكل أكثر وضوحا.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على لوحة قياس 1ر24 بوصة وتعمل بدقة الوضوح FHD (1920 x 1080 بيكسل)، ويمتاز المعالج G-SYNC بمحلل نفيديا Reflex Analyzer لضمان تجربة لعب مثالية مع أقل زمن انتقال ممكن.

وتروج الشركة التايوانية للشاشة ROG Swift Pro PG248QP الجديدة من خلال تجهيزها بالصوت المحيطي المجسم ESS-DAC وتحسينات صوتية تتيح زمن انتقال صوتي قريب من الصفر.

ومن ضمن المزايا الأخرى بالشاشة الجديدة الحامل القابل للطي، لشغل مساحة أقل على سطح المكتب.

المصدر: dpa