المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشف محافظ ميسان علي دواي عن المبالغ المالية المخصصة للمحافظة ضمن قانون الامن الغذائي.

وقال دواي في بيان عن مكتبه الاعلامي ان القانون خصص لميسان 553 مليار دينار بضمنها تخصيصات تنمية الأقاليم والبترو دولار والحد من الفقر.

وأشار الى أن ذلك باستثناء المبالغ المخصصة من واردات منفذ الشيب والتي تحتسب من وزارة المالية ولا تدخل ضمن مبالغ الموازنة المذكورة.

واوضح دواي ان المبالغ المذكورة خصصت وفق البرنامج الحكومي الذي وضعته الحكومة المحلية بناء على توجيه رئاسة الوزراء وقسمت تلك الأموال على المشاريع التي ستنفذ في المحافظة وفق النسب والقطاعات الموزعة على الوحدات الادارية.

وكانت حكومة ميسان قد كشفت في وقت سابق عن 50 تخصيص % لقضاء العمارة كونه يمثل 50% من نسبة سكان المحافظة يليه قضاء المجر الكبير 10% وقضاء قلعة صالح بنسبة 5.5% ثم قضاء الميمونة 5%، وقضاء كميت 3.5 %، قضاء الكحلاء 3.5%، قضاء علي الغربي 3%، ناحية علي الشرقي 2%، ناحية بني هاشم 1.5%، ناحية سيد أحمد الرفاعي 1.5%، ناحية المشرح 2.5%، ناحية الخير 2%، ناحية العدل 2%، ناحية السلام 3.5%، ناحية العزير 4.5%.