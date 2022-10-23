تخصيص ٥٥٣ مليار دينار لمحافظة ميسان ضمن الأمن الغذائي

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشف محافظ ميسان علي دواي عن المبالغ المالية المخصصة للمحافظة ضمن قانون الامن الغذائي.

وقال دواي في بيان عن مكتبه الاعلامي ان القانون خصص لميسان 553 مليار دينار بضمنها تخصيصات تنمية الأقاليم والبترو دولار والحد من الفقر.

وأشار الى أن ذلك باستثناء المبالغ المخصصة من واردات منفذ الشيب والتي تحتسب من وزارة المالية ولا تدخل ضمن مبالغ الموازنة المذكورة.

واوضح دواي ان المبالغ المذكورة خصصت وفق البرنامج الحكومي الذي وضعته الحكومة المحلية بناء على توجيه رئاسة الوزراء وقسمت تلك الأموال على المشاريع التي ستنفذ في المحافظة وفق النسب والقطاعات الموزعة على الوحدات الادارية.

وكانت حكومة ميسان قد كشفت في وقت سابق عن 50 تخصيص % لقضاء العمارة كونه يمثل 50% من نسبة سكان المحافظة يليه قضاء المجر الكبير 10% وقضاء قلعة صالح بنسبة 5.5% ثم قضاء الميمونة 5%، وقضاء كميت 3.5 %، قضاء الكحلاء 3.5%، قضاء علي الغربي 3%، ناحية علي الشرقي 2%، ناحية بني هاشم 1.5%، ناحية سيد أحمد الرفاعي 1.5%، ناحية المشرح 2.5%، ناحية الخير 2%، ناحية العدل 2%، ناحية السلام 3.5%، ناحية العزير 4.5%.

اقرأ المزيد
اخبار العراق

شرطة ميسان تقبض على متهمين بحوزتهما ٢كغم من الكرستال

اخبار العراق

للمرة الأولى.. ميسان تستخدم التسوية الليزرية في زراعة الحنطة

اخبار العراق

جلسة معلوماتية للمرأة في وزارة الداخلية عن قضايا الاسرة

اخبار العراق

بسبب الحاسوب والهاتف والحوادث والإهمال:مليون اصابة بالعينين سنوياً

اخر الاخبار

جيمس ويب يلتقط صورة مذهلة من أعماق الفضاء

اخبار العراق

حكومة كربلاء تؤكد ضرورة انزال اقصى العقوبات لمنع انتشار المخدرات

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

اخبار العراق

للمرة الأولى.. ميسان تستخدم التسوية الليزرية في زراعة الحنطة

اخبار العراق

بسبب الحاسوب والهاتف والحوادث والإهمال:مليون اصابة بالعينين سنوياً

اخبار العراق

برلمانيون يتوقعون ان تكون جلسة الثلاثاء المقبل إعلان الحكومة الجديدة

اخبار العراق

امانة بغداد تعتزم بناء محطات تحويل النفايات إلى كهرباء

اخبار العراق

دولة القانون يطالب بمنع سفر مصطفى الكاظمي لارتكابه مخالفات جسيمة

اخبار العراق

التميمي : رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كامل كابينته الوزارية

اخبار العراق

التميمي : رئيس مجلس الوزراء المكلف ليس ملزم بتقديم كامل كابينته الوزارية

اخبار العراق

كوجر يؤكد.. يوجد صراع سياسي وراء التأخر في حسم الكابينة الوزارية

اخبار العراق

عالية نصيف : ثلاث من الشركات المتورطة في سرقة أمانات الضرائب وهمية

اخبار العراق

هاني عاشور يؤكد.. محمد شياع سينجح بتشكيل حكومة خدمة وطنية

اخبار العراق

الشابندر يحذر إئتلاف إدارة الدولة من العودة الى ماقبل المربع الاول

اخر الاخبار

التربية العراقية تقرر إضافة 5 درجات لفئة محددة من تلاميذ الخامس الابتدائي

اخر الاخبار

راصد جوي يتوقع تساقط الأمطار في عدة مناطق من العراق يوم غد الاثنين

اخبار العراق

تقرير : ارتفاع طفيف بصادرات العراق النفطية لأمريكا لتصل إلى 130 ألف برميل يوميا

اخر الاخبار

التربية العراقية : اعتبار العام الدراسي الماضي سنة عدم رسوب

اخر الاخبار

بعد تسجيله هدفا بالوقت الضائع.. مدرب يونايتد يشيد بـ لاعب الوسط كاسيميرو