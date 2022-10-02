القبض على حرامي الدراجات في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، الاحد، عن تمكن قسم مكافحة الأجرام شعبة مكافحة علي الغربي من القبض على متهم بسرقة الدراجات النارية في مناطق متفرقة من قضاء علي الغربي شمال المحافظة .

وقالت المديرية في بيان “نتيجة للعمل المتواصل ونصب الكمائن وبعد جهود حثيثة من قبل مفارز الشعبة اعلاه وباشراف مدير القسم ، تم القبض على أحد المتهمين في إحدى مناطق القضاء المذكور” .

واوضح البيان أن المتهم أعترف خلال التحقيق بقيامه بتنفيذ (20)عملية’ سرقة لدراجات نارية وبانواع مختلفة، مؤكدأ تصديق اعترافاته ابتدائيا وقضائيا وتسليمه إلى العدالة لينال جزاءه العادل وفقا للقانون .