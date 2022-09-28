انتخاب محسن المندلاوي نائباً اول لرئيس مجلس النواب

محسن المندلاوي

المستقلة/- اسفرت جلسة مجلس النواب،اليوم، عن انتخاب مرشح الاطار التنسيقي محسن المندلاوي لمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، بديلا عن حاكم الزاملي المستقيل من المجلس.

وقال مصدر في مجلس النواب ان المندلاوي حصل على 203 صوت من أصوات النواب المشاركين بالجلسة.

وأضاف كما حصل المرشحين الآخرين للمنصب باسم خشان على 17 صوتا، و ياسر الحسيني٧ أصوات، فيما كانت هناك  ١٣ بطاقة باطلة.

يذكر أن محسن علي اكبر المندلاوي، هو رجل اعمال من مواليد ديالى 1968، يتولى منصب رئيس مجلس إدارة جامعة الفراهيدي الاهلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفى العالمي للجراحات التخصصية، وحاصل على شهادة البكالوريوس في الاعلام من جامعة الفراهيدي

فاز بعضوية مجلس النواب في الانتخابات السابقة (2021) كنائب مستقل عن الدائرة الخامسة في محافظة ديالى، وانضم الى تحالف العراق المستقل.

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