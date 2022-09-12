القوات الامنية في النجف تحتجز مراسلا صحفيا

المستقلة/- احتجزت عناصر امنية تابعة لقوات سوات النجف مراسل صحيفة المستقل علي الشريفي، اثناء نقله الازدحامات المروية والمعاناة التي تواجه الزائرين للوصول الى محافظة النجف، ليل امس الاحد.

وقال الشريفي، حسبما نقلت عنه جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان عناصر سوات احتجزته لنحو ساعتين، اثناء توثيقه الزخم المروري الشديد لمداخل مدينة النجف، بسبب قطع عدد من الطرق، واقدمت القوة على سحب المحمول الخاص به، وانهالت عليه بالسب والشتم.

واشار الى انه كان قد ابلغ القوة بواجبه الصحفي، الا ان ضابط القوة اصر على اعتقاله، ومصادرة معداته.

واظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اقتحام العناصر الامنية موقع التصوير، والاعتداء على المراسل.

وادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ما تعرض له الصحفي، عادة ذلك انتهاكا لحرية العمل الصحفي والاعلامي المكفولة دستوريا.

وقالت الجمعية أنها اشرت في تقاريرها، تكرار حالات اعتداء القوات الامنية على الصحفيين، واستخدام مختلف اساليب العنف ضدهم، لمنعهم من اداء مهامهم، اذ يبدو ان القوات الامنية تتعامل مع الصحفيين كأعداء لها.

وحملت الجمعية القائد العام للقوات المسلحة مسؤولية ما يتعرض له الصحفيين من ضرب وشتم واهانات ومنع من التغطية على يد القوات الامنية الرسمية، واعتباره شريكا في الخرق الدستوري المتكرر في العراق، لعدم اكتراثه لما تفعله القوات الامنية مع الصحفيين.