المستقلة/-يستضيف فريق أتلتيكو مدريد في مساء اليوم الجمعة، نظيره قادش على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من مسابقة الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري 2021-2022.

أتلتيكو مدريد ضد قادش

يتطلع أتلتيكو مدريد لمواصلة سلسلة الإنتصارات في مسابقة الدوري الإسباني أمام قادش الليلة، بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال أخر 3 جولات متتالية.

حقق فريق أتلتيكو مدريد 3 إنتصارات متتالية على كل من أوساسونا وسيلتا فيجو وريال بيتيس بالجولات الـ 25 و26 و27 على الترتيب.

ويتمسك أتلتيكو مدريد بمنافسة برشلونة على المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يتساوي مع البلوجرانا في هذا المركز برصيد 48 نقطة، لكن يتفوق البارسا بفارق الأهداف.

يأمل أتلتيكو مدريد بقيادة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، لتحقيق فوز معنوي قبل مواجهة مانشستر يونايتد يوم الثلاثاء القادم، في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب “أولد ترافورد”.

كان أتلتيكو مدريد قد تعادل 1-1 ضد مانشستر يونايتد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب “اولد ترافورد”، يوم 23 فبراير الماضي.

وسيخوض فريق أتلتيكو مدريد مهمة صعبة أمام مانشستر يونايتد في ملعبه ووسط حماهيره بملعب “أولد ترافورد”، من أجل إنتزاع بطاقة التأهل إلي الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الموسم الجاري.

على الجانب الأخر، يأمل فريق قادش في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في تحسين ترتيبه بجدول مسابقة الدوري الإسباني رغم صعوبة المهمة أمام منافس بحجم أتلتيكو مدريد.

يحتل فريق قادش المركز الـ 18 في جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 24 نقطة.

 

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