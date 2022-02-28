عالية نصيف تواصل هجومها على امين بغداد وتطالب باستجوابه في البرلمان

المستقلة/- أعلنت النائبة عالية نصيف عن عزمها استجواب أمين بغداد في مجلس النواب حول عدة ملفات من بينها قيامه بتعيين أقاربه في مناصب عليا بأمانة بغداد، وملفات اخرى مهمة جداً ستعرض في حينها.

وقالت نصيف اليوم :” ان مجلس النواب سيشهد استجواب أمين بغداد بشأن عدد من الملفات المتضمنة خروقات، من بينها قيامه بتعيين أشخاص من خارج الأمانة بينهم عدد من أقاربه في مناصب عليا كدوائر العقارات والتصاميم، ودون استحصال الموافقات الرسمية ” .

وأشارت الى ” ان الاستجواب سيتضمن فتح ملفات اخرى مهمة ستعرض في حينها، بالإضافة الى ملفات تحوم حولها شبهات فساد كتعويضات الفلاحين “.