50 الف وحدة سكنية حاجة كربلاء لتخفيف أزمة السكن

نائب محافظ كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / ..  كشف النائب الاول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي ، اليوم الاثنين ، إن المحافظة بحاجة الى اكثر من خمسين الف وحدة سكنية لتخفيف من ازمة السكن ، ودعا الى اجراء التعداد السكاني  .

وقال الفتلاوي في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “كربلاء تشهد قفزة كبيرة في انجاز المشاريع الخدمية ونسعى للمزيد “.

وأضاف كما “تحتاج الى زيادة في التخصيصات المالية لتوفير خدمات تليق مع مكانتها المقدسة ولتلبية احتياجات ساكنيها وزائريها “.

ودعا النائب الاول لمحافظ كربلاء  الى “اجراء التعداد السكاني  بعد أن قارب نفوس سكان المدينة الى الثلاثة ملايين  نسمة ، مع ان المسجل مليون ومئتين وخمسين الف ” .

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