5 معلومات مهمة لا يعلمها الكثيرون عن WhatsApp Business

المستقلة /- طرحت الشركة المالكة لـ “واتساب”، نسخة تطبيق الأعمال من تطبيق التراسل WhatsApp Business، للشركات الصغيرة في الهند منذ أكثر من عامين، يهدف التطبيق المجاني للتنزيل إلى مساعدة الشركات على التواصل بشكل أفضل مع عملائها.

وبحسب ما ذكره موقع “zeenews”، يتوفر تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business، مجانا للتنزيل على متجري آب ستور وجوجل بلاي، وهو يهدف إلى تسهيل تواصل الشركات مع العملاء، ويعد أكثر ملاءمة لمستخدميه للدردشة مع الشركات التي يرغبون بطريقة تواصل أسهل معاها.

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وكما يسهل تطبيق الأعمال المملوك لشركة “فيسبوك”، للشركات الصغيرة التواصل الشخصي مع عملائها، وتسليط الضوء على منتجاتها وخدماتها، والإجابة على أسئلة العملاء طوال تجربة التسوق الخاصة بهم، وأنشاء كتالوج للمنتجات والخدمات إلى جانب أدوات خاصة لفرز الرسائل والرد عليها بسرعة.

فغذا كنت من مالكي الشركات الصغيرة ولا تعرف كيفية استخدام تطبيق واتساب بيزنس WhatsApp Business، إليك فيما يلي كل ما تحتاج لمعرفته عنه:

1. ملفات تعريف الأعمال: ساعد عملائك على التواصل معك من خلال إضافة معلومات مفيدة مثل وصف طريقة عمل الشركة أو المجال الذي يتعامل به المتجر، إلى جانب البريد الإلكتروني أو عناوين المتجر والموقع الإلكتروني الرسمي.

2. أدوات المراسلة: يتيح لك تطبيق الأعمال من “واتساب” أدوات مراسلة ذكية تمكنك من إضافة الردود السريعة التي توفر إجابات سريعة على الأسئلة المتداولة، إلى جانب رسائل الترحيب التي تعرّف العملاء بعملك، والرسائل التي تُعلمهم أنك مشغول في الوقت الحالي أو أن متجرك أنهى ساعات العمل الرسمية المخصصة له.

3. إحصائيات المراسلة: يوفر لك تطبيق “واتساب بيزنس” أدوات مراجعة بسيطة مثل عدد الرسائل المقروءة لمعرفة من أكثر العملاء اهتماما بمنتجاتك.

4. واتساب ويب: على غرار الإصدار الأصلى من “واتساب”، يتيح لك إصدار الأعمال من تطبيق المراسلة إمكانية ربط حسابك مع إصدار سطح المكتب WhatsApp Web.

5. نوع الحساب: سيعرف العملاء أنهم يتحدثون إلى شركة لأنه سيتم إدراجك كحساب تجاري، وبمرور الوقت، ستحصل بعض الأنشطة التجارية على حسابات مؤكدة بمجرد التأكد من تطابق رقم هاتف الحساب مع رقم هاتف النشاط التجاري.