المستقلة /- الحياة الملكية ليست سهلة على الإطلاق، فإذا كنت فردا من أفراد العائلة المالكة البريطانية فقد يٌحظر عليك استخدام بعض الكلمات، وفيما يلي نتعرف على 5 كلمات لا تستخدمها العائلة المالكة البريطانية

كشفت كيت فوكس Kate Fox خبيرة علم الأنثروبولوجيا الاجتماعية، ومؤلفة كتاب Watching the English، عن مجموعة من أهم الكلمات التي لن تسمعها من ملكة بريطانيا أو الأمير تشارلز Prince Charles أو الأمير ويليام Prince William وزوجته كيت ميدلتون Kate Middleton وباقي أفراد العائلة المالكة البريطانية، وفيما يلي نتعرف على 8 كلمات لا تستخدمها العائلة المالكة البريطانية

وابرز الكلمات لا يستخدمها أفراد العائلة المالكة البريطانية هي :

1. Perfume عطر

كلمة ” Perfume” أو عطر باللغة العربية هي كلمة أخرى ذات أصول فرنسية لا يستخدمها أفراد العائلة المالكة البريطانية، ولا يجب أن تستخدم أمامهم، إذا كيف يمكنك أن تقول لأحدهم أحب رائحة عطرك؟ يمكنك أن تكتفي بقول “جيد” (nice)، أمر آخر، عائلة وندسور يصفون العطر الذي يضعونه بكلمة ” scent” وتعني شذا أو رائحة بالعربية

2. عذرا Pardon

كلمة “Pardon” أو عذرا بالعربية هي كلمة لا يستخدمها أفراد العائلة المالكة البريطانية، بالرغم من أنها كلمة مهذبة، فإن الأمير ويليام عندما يفوته جزء من الحديث لا يستخدم كلمة Pardon ولكن بدلا من ذلك يستخدم “ماذا؟”

الأمير ويليام يستخدم كلمة ماذا بدلا من عذرا

3. غرفة معيشة Living Room

لا يستخدم أفراد العائلة المالكة البريطانية كلمة Living Room، فمن المحتمل أن يشتمل قصر باكنغهام على “غرف الرسم” و “غرف الجلوس” ، ولكن ليس “الصالات” أو “غرف المعيشة” المريحة

4. شاي Tea

تقول كيت فوكس إن أبناء الطبقة الأرستقراطية بشكل عام، والعائلة المالكة البريطانية بشكل خاص لا يستخدمون كلمة “Tea” أو “شاي” عند دعوة شخص ما لتناول الشاي أو العشاء بدلا من ذلك عليك أن تستخدم “dinner” أو “Supper” وكلتاهما تعني عشاء بالعربية

5. أنيق posh

كيف تقول كلمة أنيق أمام العائلة المالكة البريطانية؟ بالطبع سيكون عليك تجنب الكلمات ذات الأصول الفرنسية مثل ” CHIC”، ” l gant” ولا يمكنك أن تستخدم الكلمة الإنجليزية الدارجة للأناقة وهي “posh”، طبقا لما قالته كيت فوكس فإن الخيار الأفضل هو استخدام عبارة ” you’re smart” وهي تعادل عبارة “تبدو أنيقا” بالعربية