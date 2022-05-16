5 عناصر تجنب تركها داخل السيارة في الأجواء الحارة

المستقلة /- يمكن أن تتسبب بعض العناصر اليومية بأضرار جسيمة – حتى أنها يمكن أن تؤدي إلى نشوب حريق – إذا تُركت في السيارة لفترة طويلة.

ووجدت الدراسات أن درجة حرارة الهواء الخارجية التي تصل إلى 22 درجة مئوية يمكن أن تتسبب في ارتفاع درجة حرارة السيارة إلى 47 درجة مئوية في ساعة واحدة فقط. وهذا ما يسمى بتأثير الاحتباس الحراري. وهذه الحرارة يمكن أن تجعل الأشياء اليومية مخاطرة محتملة، ويمكن أن تلحق الضرر بسيارتك وكذلك بهذه الأشياء نفسها.

و كشف متخصصو السيارات في Select Car Leasing عن خمسة من هذه الأشياء التي يجب أن تراقبها عندما يكون الجو حارًا حتى لا تقلق بشأن أي أضرار هذا الصيف، بحسب صحيفة ديلي ريكورد البريطانية.

المياه المعبأة

يمكن أن تشكل المياه المعبأة خطر الحريق إذا تركت في سيارة ساخنة لفترة طويلة، وهذا بسبب Bisphenol A و phthalates

التي يتم إطلاقها من العبوات البلاستيكية. ويمكن أن تخلق المواد الكيميائية تأثيرًا مكبّرًا يمكن أن يحرق مقاعد سيارتك المصنوعة من القماش.

المشروبات الغازية

يمكن أن تنفجر المشروبات الغازية وتنسكب في ضوء الشمس المباشر، مما قد يتسبب في تلف الجزء الداخلي من سيارتك – ولكن الأمر الأكثر إثارة للقلق أنه قد يكون مصدر إلهاء خطير إذا حدث أثناء القيادة.

علب مزيل العرق

مثل الكثير من المشروبات الغازية، قد تنفجر عبوات مزيل العرق إذا تُركت في سيارة ساخنة لفترة طويلة بسبب تراكم الضغط.

واقي الشمس

إذا ترك في ضوء الشمس المباشر، فمن المعروف أيضًا أن الواقي الشمسي ينفجر لأن البلاستيك قد يشوه شكل العبوة. علاوة على ذلك، قد يكون لترك الكريم في الحرارة تأثير أيضًا على مدة صلاحيته، مما يعرضك لخطر أكبر لتلف الجلد.

الأدوات والأجهزة التكنولوجية

يمكن أن تتضرر الأجهزة التكنولوجية بشكل لا يمكن إصلاحه إذا تركت في ضوء الشمس المباشر لفترة طويلة. وقد تتسبب الحرارة في ثني لوحة الدائرة الكهربائية المصغرة وتشوه البطارية.