5 علامات قد تدل على إصابتك بسرطان الرئة

المستقلة /- بات الجميع اليوم يعلم أن السعال المستمر علامة على الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكن ما لا يعرفه أغلبهم أنه قد يكون أيضا مؤشرا على الإصابة بأحد أكثر أنواع السرطان فتكا.

وحسب ما ذكرت صحيفة “الصن” البريطانية، فإنه يتم تشخيص نحو 47000 إصابة بسرطان الرئة في المملكة المتحدة كل عام.

وأضافت: “عادة، في المراحل الأولى من المرض لا توجد أعراض، وغالبا ما تظهر فقط في المراحل المتأخرة”.

وخلال ظهوره في برنامج تلفزيوني، كشف الطبيب أمير خان عن العلامات الرئيسة لسرطان الرئة.

وقال خان: “إذا كنت تعاني من سعال غير مبرر لمدة 3 أسابيع أو أكثر، فلا تعتقد أن الأمر يتعلق بكورونا، بل اذهب واستشر طبيبا، وقد تحتاج إلى مزيد من التحقيق، خاصة إذا كنت مدخنا”.

وتابع: “المدخنون معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بسرطان الرئة، رغم أن الأمر لا يقتصر فقط على المدخنين”.

وأوضح خان: “تشمل الأعراض التي يجب أن يبحث عنها الناس خروج الدم مع السعال، إلى جانب حدوث تغيرات في الصوت، فإذا أصبح صوتك جشا، قد يكون ذلك علامة على سرطان الرئة، خاصة إذا استمر الأمر لأكثر من 3 أسابيع”.

من بين العلامات الأخرى أيضا، أشار أمير خان إلى الشعور بضيق في التنفس لمدة 3 أسابيع أو أكثر، والتعب غير المبرر وفقدان الوزن وتغير شكل الأظافر.

 

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