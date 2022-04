5 علامات تكشف بها لحم الحمير

المستقلة /- بين حين وآخر يتم اكتشاف وضبط جزار أو مزرعة أو مطعم يقدم ويبيع لحم الحمير للمستهلكين على اعتبار أنه لحم ضأن أو جاموسى أو بقرى

آخر هذه الحوادث ضبط مزرعة لذبح الحمير وتورد لحومها للمطاعم بالقاهرة وباقى المحافظات وهو ما خلق حالة من القلق والرغبة فى معرفة طرق اكتشاف وتمييز لحوم الحمير عن اللحم العادى.

نعرض لك 5 علامات تكتشف منها أن الذي تشتريه لحم حمير، هذه العلامات يلخصها الطبيب البيطري ربحي سعيفان في النقاط التالية:

1- لكل نوع لحوم لوناً خاصاً، فتتميز لحوم البقر بلونها الأحمر الزاهي، والدهن الأصفر، أما اللحم الجاموسي فلونه أحمر مائل للبني ودهنه أبيض، ولحم الماعز والغنم يميل إلي التصاق الشعر به، في حين يختلف لون لحوم الحمير فلونها بني غامق يميل إلي الزرقة.

2- رائحة لحوم الحمير سيئة.

3- ألياف لحوم الحمير واضحة بارزة.

4- دهن هذه اللحوم قليلة، ومختلفة عن الدهن العادي، حيث يميل لونها إلى اللون النحاسي.

5- قبل طهو اللحوم إذا قمت بتدفئة السكين على النار وقطعت منه شريحة تتغير رائحتها إلى الأسوأ.

وعن التعرف علي جودة اللحوم المقدمة بالمطاعم، يقول: “إمكانية التعرف على جودة اللحوم المطهية صعبة، إلا أنه كلما زادت التوابل في اللحم زاد الشك في جودة اللحوم، وأن هناك شيئاً يريد الطاهي إخفاءه، وهو ما يحدث في اللانشون الموجود بالسوق.

وبشكل عام يتفق الاختصاصيون على صعوبة التفرقة بين لحوم الحمير وغيرها في الشكل الظاهري، أما بالنسبة للطعم، فإن لحوم الخيل غنية أكثر من اللحوم البقرية بمادة تدعى “جيلكو جين” أو النشا الحيواني وهي تعطي طعم مميز لهذا النوع من اللحوم، ولكن مع اختلاطها مع أنواع أخرى اللحوم يصعب تمييزها إلا على الاختصاصيين.

21 معلومة عن لحوم الحمير لا تود معرفتها بالاعتماد على دراسة علمية أجرتها جامعة «بتسوانا» ونشرتها في المجلة العلمية Pakistan Journal of Nutrition بعنوان Carcass Analysis and Meat Composition of the Donkey، ودراسة علمية أجرتها جامعة «كاميرينوا» الإيطالية، بعنوان Physical and chemical characteristics of donkey meat from Martina Franca breed منشورة في موقع Science Direct الخاص بالأبحاث والدراسات العلمية.

20. في عصر الأسرة الرابعة في مصر، في الفترة بين 2675 و 2565 قبل الميلاد، كان أثرياء المجتمع يمتلكون أكثر من 1000 حمارا، يستخدمونهم للعمل في الزراعة، كما كانوا يتغذون على لحومهم ومنتجات ألبانهم، والملكة كليوباترا كانت تربي أكثر من 300 من إناث الحمير حتى تتمكن من الاستحمام في الحليب الذي تنتجه.

19. عدد قليل من الحمير التي يمكن حلبها أو أكل لحمها، ففي إيطاليا، التي لديها أعلى استهلاك لحوم الخيول في أوروبا وحيث لحوم الحمير هي العنصر الرئيسي للعديد من الأطباق الإقليمية، وتم ذبح حوالي 1000 حمارا فقط في عام 2010، ما أسفر تقريبا 100 طن من اللحوم.

18. الأسواق المتخصصة لبيع كل من حليب ولحوم الحمير تتوسع على مستوى العالم، ويتم بيع حليب الحمير في عدة دول في العالم، فمثلا في إيطاليا، يباع حليب الحمير بأسعار متوسطة، حيث بلغ متوسط ​​الأسعار في إيطاليا في عام 2009 حوالي 15 يورو للتر الواحد، وذلك بسعر 6 يورو لكل 100 مل، كما أن الجبن الأغلى في العالم يتم تصنيعه من حمار الحليب وهو موجود في منطقة البلقان.

17. في الصين، تعتبر لحوم الحمير طعاما شهيا، كما تمتلك الصين أكبر عدد من الحمير في العالم حيث يعيش فيها حوالي 11 مليون من إجمالي 41 مليون حمار في العالم، وتوجد بعض المطاعم المتخصصة في مثل هذه الأطباق، كما تقدم بعض المطاعم الأعضاء التناسلية للحمير في أطباق، كما يتم استخدام الجيلاتين الموجود في لحم الحمير، التي تنتج عن طريق نقع وطبخ لحم الحمير في تركيبات الأدوية الخاص بالطب الصيني.

16. في كرواتيا، يتم استخدام الحمير في تصنيع الصابون ومستحضرات التجميل وكذلك بعض الأغراض الغذائية.

15. أجرت كلية بتسوانا للزراعة دراسة علمية على 5 حمير، 4 إناث، وذكر واحد، وتوصلت إلى عدة نتائج لتحليل ومعرفة خصائص والمكونات الكيميائية للحم الحمير، ونشرت في أهم الموسوعات والمواقع العلمية.

14. وتوصلت الدراسة إلى أن لون لحم الحمير بين الأحمر الفاتح والأحمر الغامق، لكن بشكل عام، يميل لونها إلى الأحمر الداكن.

13. خصائص رائحة ومذاق ونكهة وملمس وليونة لحوم الحمير معتدلة وجيدة جدا ولا تختلف كثيرا عن لحوم العجول.

12. لا يمكن تمييز رائحة لحوم الحمير إلا عن اللحوم الأخرى كالعجول أو الضأن، أو الخنزير إلا عند طهيها على النار، ففي هذا الوقت تظهر اختلاف النكهة، بعد تسخين اللحوم.

11. بالنسبة إلى محتواه الغذائي، فإن 100 جرام من لحم الحمار الخالية من الدهون تتكون من 75% ماء، و19% بروتين، و2.5% دهون، و1.2% كربوهيدرات، و0.65% معادن، والنسب الباقية فيتامينات.

10. مقارنة مع لحم العجول، نجد أن محتوى الرطوبة في لحم الحمير أقل من نظيرتها في لحم العجول، وبتسخين لحم الحمير على النار لطهيها تفقد الكثير من سوائلها في الطبخ، وتفقد نضارتها وتصبح جافة، ويرجع انخفاض مستويات الرطوبة في الحمير إلى حقيقة أن الحمار يفقد الماء بنسبة 2 إلى 4 مرات أكثر من الماشية، لأنها تبدد الحرارة عن طريق التعرق بشكل أساسي.

9. يتم طهي لحم الحمير بطريقة خاصة، لأن ارتفاع درجة حرارة النار أثناء الطهي تزيد من صعوبة مضغ اللحم وتقلل من نضجها، كما أن نسبة محتوى المادة الجافة في الحمير أعلى قليلا من محتوى المادة الجافة في العجول.

8. تحتوي لحم الحمير على عدة معادن هي، 0.184-0.415% بوتاسيوم، و 0.019-0.033% مغنيسيوم، و 0.001-0.005% حديد، و 0.131-0.343% فوسفور، 0.008-0.020% كاليسيوم، 0.0002-0.002% زنك.

7. محتوى الرماد الكلي أو المعادن غير العضوية مرتفعا جدا مقارنة بنظيرتها في لحم العجول، وهي تعكس بدقة المحتوى المعدني.

6. نسبة المواد العضوية في لحم الحمير تتراوح بين 91% إلى 94% وهي أقل من النسبة في لحم العجول التي تصل إلى 98%، والمواد العضوية في اللحوم عبارة عن مركبات معقدة من الكربون، والأوكسجين، والهيدروجين.

5. تحتوي لحوم الحمير على نسبة بروتين الخام أعلى من تلك الموجودة في لحوم العجول بـ3 أضعاف، ومن وجهة نظر خبراء التغذية، تعتبر نسبة البروتين هي المكون الأكثر أهمية في الحوم الحمراء.

4. تحتوي لحوم الحمير على مستويات أعلى من كل من النيتروجين، والمغنيسيوم، والكلسيوم ، والفسفور، بالمقارنة بلحم العجل، وبالتالي تعتبر القيمة الغذائية للحم الحمير أعلى من لحم العجول.

3. أظهرت الدراسات أن نسبة البوتاسيوم في لحوم الحمير تتراوح بين و0.414%، و0.287%، وهي نسبة أعلى من تلك الموجودة في لحوم العجول التي تتراوح نسبة البوتاسيوم فيها بين 0.184%، و0.415%، والبوتاسيوم هاما للتنظيم الإسموزي لسوائل الجسم، كما يلعب دورا هاما والأعصاب والعضلات.

2. كانت نسبة الحديد في لحوم الحمير مرتفعة بالمقارنة بالمعادن الأخرى مثل الزنك، والنحاس، والمنجنيز، ويليها الزنك، حيث وجد الزنك في جميع الأنسجة الموجودة في جسم الحمار، لكن هذا العنصر يتراكم بشكل أكبر في العظام بدلا من الكبد، عكس باقي الحيوانات.

1. كشفت الدراسة أن لحوم الحمير ذات نوعية جيدة، وتشير البيانات إلى أنها تحتوي نسب مرتفعة جدا من البروتين الخام، بالمقارنة مع لحم البقر، وكذلك نسب عالية من المعادن الهامة مثل الحديد والزنك والبوتاسيوم، لذلك لا يوجد مشاكل من تناول لحوم الحمير، وبيع منتجاتها