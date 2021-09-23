فيديو

5 ثوان تنقذ حياة امرأة من قطار سريع – فيديو

المستقلة /  أظهر مقطع فيديو، نجاة امرأة في هولندا من الدهس، بعد مرور قطار سريع على سكة الحديد التي كانت عليها.

وفي الفيديو تظهر امرأة وهي تمر حول الحاجز الخاص بوقف السيارات أمام القطار، ومن ثم تعبر القضبان، قبل أن تتوقف بشكل غير مفهوم عند الحاجز مجددا.

ثم تركض السيدة بجانب القضبان مسافة قصيرة، قبل أن تعبر الخط مرة أخرى، وتتفادى القطار القادم.

ونشرت شركة تشغيل القطارات الهولندية “برو ريل” اللقطات كتحذير، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقال المتحدث باسم الشركة مارتين دي جراف، إن سائق القطار كان سيصبح عاجزا عن إنقاذ حياة المرأة، مضيفا: “ليس بمقدور السائق أن يفعل شيئا في مثل هذه الحالة”.

وأشار مارتين إلى أن الفاصل الزمني بين القطار والمرأة كان بحدود 5 ثوان، مؤكدا أن سائق القطار لو فكر بإيقافه، فإنه لن يتوقف قبل 500 متر بمثل هذه السرعة..

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

منافسة شرسة بين محمد صلاح ورونالدو

اخر الاخبار

5 ثوان تنقذ حياة امرأة من قطار سريع – فيديو

اخبار الاردن

إحالة مشروعين عراقيين لشركتين أردنيتين بـ40 مليون دولار

اخر الاخبار

كيفية الحصول على المال عن طريق تطبيق جواكر

اخر الاخبار

هاني سلامة مهدد بالقتل لهذا السبب الغريب

اخر الاخبار

العراق يطلق أول قمر صناعي

اخر الاخبار

كشف اجتماع إسرائيلي أميركي سرّي بشأن إيران

اخر الاخبار

كشف اجتماع إسرائيلي أميركي سرّي بشأن إيران

اخر الاخبار

رفعت الأسد يستعد لتنفيذ الخطة ب

اخبار فلسطين

استشهاد الأسير المحرر حسين مسالمة

اخبار العراق

اطلاق معمل الحديد والصلب في البصرة

اخبار العراق

الجمعيات العلمية في العراق تنتخب اعضاء مجلسها الجديد

اخبار العراق

حادث مروع يؤدي بحياة عائلة كاملة

اخر الاخبار

تقنيتا الاسترجاع والاستباق السردي ..رواية (موت الأم) إنموذجا

اخبار العراق

 إفتتاح الجسر العائم  بين بابل وكربلاء وبغداد لتسهيل حركة الزائرين

اخبار العراق

وزارة الصحة تجهز كربلاء حصص تعزيزية من الادوية لزيارة الاربعينية

اخبار العراق

تاهيل وصيانة كنيسة البشارة في خانقين