5 تحديثات ضخمة لواتساب قريباً .. تعرف عليها

المستقلة /- ينتظر مستخدمو تطبيق واتساب التعديلات الخمسة الجديدة وهي رئيسية بما في ذلك تغيير طريقة عمل الدردشات الجماعية وميزات جديدة أخرى في الإصدار التجريبي.

وستحدث تلك التحديثات القادمة تغييراً كبيراً في عمل التطبيق، بحسب ما كشف موقع WABetaInfo.

فيما لم يُحدد موعد طرح جميع هذه الميزات في الإصدار العام من واتساب، إلا أن الأمر قد يستغرق أياماً أو أسابيع، في حين قد تستغرق بعض التحديثات شهوراً.

5 تحديثات رئيسية
وفيما يلي خمس من الميزات الجديدة التي يتم تطويرها.

أولاً: قسم مخصص للرسائل القابلة للاختفاء معاد تصميمه بحيث يسهل استخدامه.

ثانياً: القدرة على فتح الدردشات بسرعة باستخدام رقم هاتفك حتى تتمكن من التحدث.

ثالثا: تطوير وضعية تتيح لك إضافة رقم هاتف إضافي إلى حسابك الحالي على واتساب.

رابعاً: كتم صوت تلقائي عند الانضمام إلى مجموعات واتساب كبيرة.

خامساً: دعم جديد لميزة “عدم الإزعاج” على مستوى النظام، والتي ستكشف عن المكالمات الفائتة أثناء “كتم الصوت”.
استخدام أسهل
ويجب أن تجعل هذه التغييرات استخدام التطبيق أسهل بكثير على الرغم من عدم وجود تاريخ محدد لإصدار أي منها.

في حين تعد ميزة الدردشة الجماعية مفيدة جداً حيث تبدأ إذا حاولت الانضمام إلى مجموعة تضم أكثر من 256 مشاركاً.

لاسي ما أنه من المستحيل حالياً أن يكون لديك مجموعة تضم أكثر من 512 عضواً، لكن واتساب يختبر أيضاً تغييراً منفصلاً يوسع الحد الأقصى لأحجام المجموعة إلى 1024 شخصاً.

ميزة الدردشة الجماعية
وحددت أحجام مجموعات واتساب في الأصل بـ 100 شخص، قبل أن تتغير إلى 256 عام 2016.

ثم في وقت سابق من هذا العام، زاد هذا العدد إلى 512 شخصاً.

يشار إلى أنه يمكن لمن يرغب أن يجرب ميزات واتساب الجديدة، قبل إتاحتها للجميع، الانضمام إلى الإصدار التجريبي واتساب بيتا عن طريق متجر غوغل بلاي من أجهزة أندرويد.

ويعد الانضمام إلى واتساب بيتا على آيفون أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة.

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