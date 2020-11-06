5 امراض خطيرة بعد سن الاربعين لا تكشفها الا العين

5 امراض خطيرة بعد سن الاربعين لا تكشفها الا العين

5 امراض خطيرة بعد سن الاربعين لا تكشفها الا العين

المستقلة … التغيرات والأعراض التي تحدث للعين بعد سن الأربعين قد تخفي أمراضاً خطيرة تسبب جلطات دماغية أو العمى أحياناً أو مشاكل الغدة الدرقية.

وتعتبر التغيرات الحاصلة في العيون بعد سن الأربعين مسألة طبيعية عادة، ولكن هذه التغيرات وضعف البصر في هذا العمر، قد يكون من أعراض أمراض أخرى منها:

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مرض السكري، يؤدي إلى تلف شبكية العين. لذلك يجب قبل كل شيء التأكد من مستوى السكر في الدم.

2. ارتفاع ضغط الدم يؤثر بدوره في العصب البصري، كما أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى اضطراب الدورة الدموية في شبكية العين، مسبباً ضعف البصر (أحياناً حتى مع النظارات) وفي حالات يسبب العمى.

3. الكوليسترول الحلقات المحيطة بالقرنية تشير بعد سن الأربعين إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، الذي يؤدي إلى حدوث نوبات قلبية وجلطات دماغية. كما أن ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم قد يسبب ظهور تراكمات صفراوية حول الجفون.

4. الغدة الدرقية قد يكون جحوظ العينين بسبب حدوث اضطراب في عمل الغدة الدرقية، وخاصة مرض غريفز، الذي يصيب النساء في عمر 40 سنة. يتميز هذا المرض بجحوظ العينين.

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يعتقد أن سبب جفاف العين عادة هو الكمبيوتر، وانخفاض مستوى الرطوبة والإرهاق. أو ناتج عن عمليات خطرة- النوع الثاني من مرض السكري، قصور عمل الغدة الدرقية.

5. العمى إذا كان الشخص يرى هالة حول مصدر الضوء في الظلام فيمكن الشك بأنه مصاب بإعتام عدسة العين، ما قد يؤدي إلى العمى. وخلال فترة طويلة كان يعتقد ان المرض مرتبط بالتقدم بالعمر، ولكن الآن أصبح يشخص لدى أناس لم يبلغوا الأربعين من العمر.