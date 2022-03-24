5 أعمال كوميدية مصرية تتنافس بماراثون رمضان 2022

المستقلة /- يزخر الموسم الرمضاني الجاري 2022، بالكثير من الأعمال الدرامية المتنوعة، ما بين الأكشن، الرومانسية، الاجتماعية والكوميدية، دعونا نركز على أبرز الأعمال الكوميدية المصرية التي تُنافس في الماراثون الرمضاني المرتقب.

تدخل 5 أعمال درامية منافسة شرسة في الموسم الحالي، وهي من النوع الكوميدي الذي يعشقه المصريون، خاصة وأن أبطالها حققوا نجاحات منقطعة النظير في هذا اللون من قبل سواء في الموسم الرمضاني أو خارجه وهي: «الكبير أوي 6، أحلام سعيدة، مكتوب عليا، في بيتنا روبوت 2 ودايمًا عامر»، وفي السطور التالية نرسم لكم لمحة عن كل عمل:

مسلسل الكبير أوي 6

يعود المسلسل الكوميدي «الكبير أوي» الذي صَار حديث الجمهور المصري وتعلق بإيفيهاته وأحداثه، مرة أخرى في موسمه السادس، ولكن بتغير الكثير من شخوصه، ليدخل في غمار المنافسة مع 4 أعمال آخرى.

ويظهر بعد طرح البرومو الدعائي الرسمي للمسلسل، اختفاء هدية (دنيا سمير غانم) بعد اعتذارها عن عدم المشاركة مع أحمد مكي في موسمه الجديد، نظراً لانشغالها بتصوير العديد من أعماله الماضية بالإضافة لوفاة والديها النجمين الراحلين دلال عبد العزيز وسمير غانم، مما جعل مكي يبحث عن وجوه جديدة تتناولها أحداث المسلسل.

ومسلسل «الكبير أوي» الموسم السادس تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإنتاج تامر مرسي، وإخراج أحمد الجندي وبطولة أحمد مكي، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومحمد سلام، وليلى عز العرب ورحمة أحمد.

مسلسل أحلام سعيدة

تخوض الفنانة يسرا، غادة عادل ومي كساب وآخرون تجربة كوميدية اجتماعية جديدة، ينتظرها الجمهور في الموسم الرمضاني 2022، وذلك على غير عادة يسرا، حيث يُنافس مسلسل «أحلام سعيدة»، باقي الأعمال التي تأتي في إطار كوميدي.

ومسلسل «أحلام سعيدة» من تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وبطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، عماد رشاد، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل التعاون الثاني بين يسرا وعمرو عرفة في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سوياً الجزء الأول من مسلسل «سرايا عابدين» في عام 2014.

وكان المخرج عمرو عرفة، قد روّج في وقتٍ سابق لمسلسل «أحلام سعيدة»، ونشر بوستر المسلسل، عبر حسابه على تويتر، وكتب قائلا: «أحلام سعيدة كوميدي اجتماعي نسائي جداً دعواتكم».

مسلسل مكتوب عليا

يخوض الفنان أكرم حسني، رفقة آيتن عامر، هنادي مهنا وهلا رشدي، غمار المنافسة ضمن الأعمال الكوميدية التي تطل علينا عبر شاشات التلفاز في الموسم الرمضاني 2022، والمقرر عرضه على شاشة قناة «DMC».

قصة مسلسل «مكتوب عليا» تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، ويُجسد أكرم حسني، دور «جلال» أحد أبناء الطبقة المتوسطة، إذ يلتقي بأحد العجائز ويمسح على ذراع هذا الشاب بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليتفاجأ الشاب في اليوم التالي بأن أحداثه اليومية وكل ما يقع له خلال الساعات المقبلة مكتوب على يديه، ليجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه أموراً خطيرة ستحدث له.

مسلسل «مكتوب عليا» يأتي من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأيتن عامر، وهنادي مهنى، كما يشارك في البطولة حنان سليمان، إسماعيل فرغلي ومحمد طعيمة.

مسلسل في بيتنا روبوت 2

نشر الفنان الشاب هشام جمال، البوستر الدعائي لمسلسل «في بيتنا روبوت» الموسم الثاني، عبر صفحته الرسمية على إنستغرام، وعلق عليه: «في بيتنا روبوت 2 على قناة الحياة في رمضان إن شاء الله استنوا البوستر الرسمي اللي فيه كل الأبطال والإعلان قريبا جدا إن شاء الله».

وينافس جمال بهذا المسلسل باقي الأعمال الكوميدية، حيث تبدأ أحداث الموسم الثاني، بمعاناة ليلى أحمد زاهر، بسبب الحمل، فيما يدخل زوجها بصراعات مع شركة منافسة له، تحاول صُنع الروبوتات، حيث تتوالى أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.

و«في بيتنا روبوت» الموسم الثاني، يأتي من بطولة هشام جمال، ليلى أحمد زاهر، شيماء سيف، عمرو وهبة، أوتاكا، طه دسوقى، مي دياب، وباقة من ضيوف الشرف أبرزهم: «هشام ماجد، أحمد زاهر، ناهد السباعي، أوس أوس، هنادي مهنى، إسلام إبراهيم، محمد عبد الرحمن، سامي مغاوري، عارفة عبد الرسول» ويأتي من تأليف أحمد محيى وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوى.

مسلسل دايمًا عامر

عادة ما يتم معالجة قصص وحكايات المدارس والمدرسين في الدراما المصرية، بطريقة مباشرة، ولكن على غير العادة يتطرق مسلسل «دايمًا عامر» إلى هذه المسألة في إطار كوميدي ومختلف تمامًا عما يتم رؤيته في الأعمال الدرامية من هذا النوع.

مسلسل «دايمًا عامر» يشارك في بطولته كل من: مصطفى شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، وميرنا نور الدين وآخرون، ويأتي العمل من إخراج مجدي الهواري، وسيناريو أيمن سليم ومايكل عادل تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

وفي مسلسلات رمضان 2022 تأتي معظم الأعمال الكوميدية بوجوه ليست معتادة على هذا اللون من الدراما، وأبرزهم الفنانة يسرا، وأيضًا الفنان مصطفى شعبان الذي قلما يقدم هذا اللون على فترات متباعدة.

أما عن نجوم الكوميديا الذين اعتدنا على وجودهم في الماراثون الرمضاني كل عام فيغيبون هذا الموسم، وأبرزهم نجوم مسرح مصر «علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد عبدالرحمن توتا، حمدي الميرغني».